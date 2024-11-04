Скорость или последовательность: дипломат о разнице политики Трампа и Харрис в отношении Украины

Дипломат уверен, что США "хотят и будут" поддерживать Украину.

Скорость или последовательность – дипломат Андрей Веселовский объяснил, в чем разница политики Дональда Трампа и Камалы Харрис по отношению к Украине.

Об этом он сказал в эфире "Киев 24".

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По мнению дипломата, если речь идет о Трампе, то это о скорости принятия решений. А Харрис – это последовательная поддержка Украины.

"Мы больше хотим скорости или последовательности? С одной стороны скажут, что на фронте – не лучшая ситуация и возможно нам нужно быстрее. С другой стороны, нам нужна последовательность. Потому что последовательность – означает постоянство, постоянную помощь Украине, а не спонтанные движения. Выбирать здесь действительно сложно", – отметил Веселовский.

В то же время он уверен, что США "хотят и будут" поддерживать Украину.

"Ибо Украина является частью их повестки дня в широком смысле этого слова. Украина является частью того мира, который сопротивляется автократии, за интересы того, что мы называем Запад", – подытожил Андрей Веселовский.

Ранее бывший министр иностранных дел Павел Климкин рассказал, кто сейчас имеет больше шансов стать президентом США — Трамп или Харрис.

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