Скорость или последовательность: дипломат о разнице политики Трампа и Харрис в отношении Украины

Дипломат уверен, что США "хотят и будут" поддерживать Украину.
Скорость или последовательность – дипломат Андрей Веселовский объяснил, в чем разница политики Дональда Трампа и Камалы Харрис по отношению к Украине.
Об этом он сказал в эфире "Киев 24".
По мнению дипломата, если речь идет о Трампе, то это о скорости принятия решений. А Харрис – это последовательная поддержка Украины.
"Мы больше хотим скорости или последовательности? С одной стороны скажут, что на фронте – не лучшая ситуация и возможно нам нужно быстрее. С другой стороны, нам нужна последовательность. Потому что последовательность – означает постоянство, постоянную помощь Украине, а не спонтанные движения. Выбирать здесь действительно сложно", – отметил Веселовский.
В то же время он уверен, что США "хотят и будут" поддерживать Украину.
"Ибо Украина является частью их повестки дня в широком смысле этого слова. Украина является частью того мира, который сопротивляется автократии, за интересы того, что мы называем Запад", – подытожил Андрей Веселовский.
Ранее бывший министр иностранных дел Павел Климкин рассказал, кто сейчас имеет больше шансов стать президентом США — Трамп или Харрис.
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