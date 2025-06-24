Скрининг украинского законодательства от Еврокомиссии: в Минэкономике сочли наличие проблемы (подробности)

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Об этом говорилось на круглом столе на тему: "Преимущества и недостатки различных систем налогообложения в Украине", организованный парламентским Комитетом по вопросам экономического развития и собравший представителей власти, бизнес-сообщества и экспертов.

Европейскую директиву 2019/633, по словам президента Ассоциации "Укркондпром" Александра Балдынюка, как раз и разработали, чтобы создавать справедливые правила для всех участников рынка, поскольку нечестные торговые практики приводят к чистому экономическому ущербу, в частности тогда, когда торговые сети фактически переводят финансирование коммерческих рисков на производителей. Часто производители вынуждены соглашаться и на длительные задержки платежей от торговых сетей, в то время как их европейские конкуренты работают в более защищенных условиях и имеют доступ к более дешевым кредитным ресурсам.

"Внедрение европейских норм поможет обеспечить равные условия для украинских производителей и повысит прозрачность в торговом секторе", – отмечает Балдынюк, добавляя, что речь идет не об ограничении или давлении, а об установлении прозрачных и справедливых рамок взаимодействия между сторонами, чтобы избежать практик, подрывающих доверие и стабильность во всей цепи поставок.

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Заместитель директора Ассоциации мясной отрасли Александр Спасиченко предлагает конкретное решение из-за имплементации директивы 2019/633: "Буквально можем брать для нашего законодательства тезисы, где четко прописано, что те, кто имеет более сильную переговорную позицию (большие сети), не могут давать преимущество тем, кто ее не имеет, и ее не имеет. гармонизации законодательства, мы всегда можем ссылаться на эту директиву.

Внедрить европейскую директиву 2019/633 призвал и представитель Ассоциации мясной отрасли и владелец группы компаний SMK Group Денис Парамонов. По его словам, нечестные торговые практики крупных сетей – маркетинговые бонусы, ретро-бонусы и другие инструменты давления – "перекосили даже средний бизнес, не только мелкий", а война еще больше усложнила ситуацию: "Мы еще не понимали, как правильно работать с торговыми сетями, а сейчас им дали еще больше полномочий".

Со своей стороны, заместитель Министра экономики Украины Андрей Телюпа подтвердил максимальную поддержку внедрения директивы 2019/633: "На недавнем скрининге по направлению МПБ от Еврокомиссии – единственное замечание от ЕК к Украине было относительно до сих пор не имплементированной директивы ЕС 2019/633".

Народные депутаты и руководители ведущих бизнес-ассоциаций договорились о дальнейшем сотрудничестве в этом направлении, чтобы гарантировать справедливый баланс между фискальными потребностями государства и интересами всех форм бизнеса.

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