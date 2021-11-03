"Скрутки" и уклонение от уплаты налогов: НАБУ пришло с обыском к экс-министру экономики Любченко

"Скрутки" и уклонение от уплаты налогов: НАБУ пришло с обыском к экс-министру экономики Любченко

Накануне он подал в отставку.

У бывшего первого вице-премьер-министра – министра экономики Алексея Любченко в среду, 3 ноября, проходят обыски. Обыски проходят и у исполняющего обязанности председателя Государственной налоговой службы Евгения Олейникова и центрального аппарата ГНС.

Об этом сообщает Следствие.Инфо со ссылкой на источники.

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По данным издания, обыски могут быть связаны со "скрутками" и уклонением от уплаты налогов. Следственные действия проводят НАБУ и СБУ, которые эту информацию пока не комментируют.

В свою очередь в налоговой сообщают, что обыски проводятся в ГНС по делу о нарушении налогового законодательства предприятиями Полтавской области.

Отмечается, что налоговая еще в декабре 2020 года и в январе 2021 года провела проверку управления в Полтавской области по отработке рисковых предприятий, в том числе и фигурирующих в этом деле.

"По результатам проверки был выявлен ряд нарушений служебной дисциплины представителями ГУ ГНС в Полтавской области, в связи с чем к должностным лицам были приняты меры дисциплинарного влияния", — говорится в сообщении.

В ГНС заверили, что передали материалы проверок в Госбюро расследований.

Напомним:

Верховная Рада 3 ноября уволила с должностей сразу пятерых чиновников. Так, без руководителей остались Минэкологии, Минэкономики, Минобороны, Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий и Министерство по стратегическим отраслям промышленности.

Так, без руководителей остались Минэкологии, Минэкономики, Минобороны, Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий и Министерство по стратегическим отраслям промышленности. "За" отставку первого вице-премьер-министра – министра экономики Алексея Любченко свои голоса отдали 320 народных избранников. Он не продержался в должности и полгода. К слову, Алексей Любченко стал вице-премьером – министром экономики 20 мая 2021 года. Ранее он занимал должность главы Государственной налоговой службы.

Новости Украины: в Верховной Раде голосуют за отставку сразу пятерых министров

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