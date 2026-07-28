Скрытая опасность воздушного перемирия: чем обернется для Украины отказ от ударов по РФ

В случае договоренности о прекращении воздушных ударов Украина рискует попасть в ловушку

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Сосредоточение внимания исключительно на прекращении ракетных и дроновых атак может лишить Киев одного из немногих действенных рычагов влияния на государство-агрессору. Остановка воздушной кампании без одновременной заморозки наземных боевых действий оставит неприкосновенной часть войны, где численное преимущество врага играет важнейшую роль.

Об этом пишет старший научный сотрудник Института мира и дипломатии Эндрю Лейтем в авторской статье для "1945".

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Преимущества и скрытые угрозы сделки

Несомненно, соглашение о прекращении воздушных ударов устранило бы угрозу российских ракет в украинском небе, что позволило бы спасти жизнь мирных жителей и восстановиться системам ПВО. В настоящее время активно обсуждаемое предложение имеет очевидную гуманитарную привлекательность, ведь украинские города продолжают страдать от баллистических ракет и массированных атак беспилотников.

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Однако американские и украинские чиновники рассматривают эту инициативу именно в тот момент, когда дальнобойная кампания Киева начала наносить реальный ущерб внутри самой России. Постоянные украинские удары заставляют Москву защищать свой тыл на сотни километров вглубь территории в попытке уберечь нефтеперерабатывающие заводы, военные объекты и судоходство в Азовском море.

Заключение подобного мирного соглашения может защитить Украину от одной части российской агрессии, но в то же время оно уничтожит одно из немногих украинских средств давления на питающую вражескую армию систему. Если воздушное пространство утихнет, Украина будет вынуждена добровольно отказаться от роста своих возможностей наносить удары по активам, которые Россия использует для финансирования и обеспечения оккупационных войск.

Наземная война в пользу России

Даже самое широкое воздушное перемирие оставит нетронутыми главные политические вопросы этой войны, ведь Россия будет продолжать оккупировать около пятой части территории Украины. Территориальные претензии Москвы будут оставаться неизменными, а Киев до сих пор не имеет такого надежного соглашения о безопасности, которое бы сделало эту паузу чем-то большим, чем просто выигранным временем перед следующим раундом боевых действий.

Без мощных ударов по русскому тылу останется только изнурительная наземная война, где материальные преимущества и размер вражеской армии играют важнейшую роль. Враг сохраняет возможность постоянно пополнять свои потери, бросать подразделения в новые штурмы и заставлять украинских защитников тратить дефицитные человеческие ресурсы на содержание фронта протяженностью более 1200 километров.

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Как правильно заключать перемирие

Эксперт отмечает, что Соединенные Штаты не должны слепо поддерживать всеобщее прекращение огня в воздухе и одновременно позволять российскому наземному наступлению продолжаться без изменений. Любое подобное соглашение обязательно должно распространяться и на наземные боевые действия, то есть широкая остановка воздушных атак должна сопровождаться полным прекращением крупных наступательных операций вдоль всей столкновения.

Если же Москва категорически откажется от таких комплексных условий, формат воздушных договоренностей должен быть более узким и более прагматичным. В таком случае гражданские цели и важная общественная инфраструктура будут надежно защищены, но Украина обязательно сохранит за собой законное право наносить удары по военным объектам, непосредственно поддерживающим российские операции.

Добиться таких условий за столом переговоров будет крайне сложно, поскольку Россия предпочтет соглашение, полностью обезопасившее его тыл, но оставит оккупационной армии абсолютную свободу маневра. Именно поэтому американская дипломатия должна решительно противостоять такому сценарию и не позволить агрессору диктовать выгодные ему правила ведения захватнической войны.

Соединенные Штаты должны обеспечить безопасность мирного населения, но не лишать при этом украинское государство жизненно важных рычагов влияния на коварного врага. Если этого не сделать, воздушное перемирие сможет спасти жизнь только в краткосрочной перспективе, но в итоге оставит Украину один на один с войной, которая полностью переместится на гораздо более выгодные для Москвы позиции.

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Напомним, ближайшие месяцы на фронте могут стать самыми опасными . В Foreign Policy считают, что из-за страха потерять поддержку элит Путин может ответить на экономическое и военное давление последующей эскалацией войны в Украине.

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