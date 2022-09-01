"Слабоумие и отвага по-лукашенковски": у Зеленского отреагировали на новые военные учения в РБ

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал предстоящие военные учения в Беларуси, на которые могут быть тренировки по "освобождению" территорий Украины.

Так, Подоляк посоветовал военным Беларуси и России обучаться сдаче в плен, а не "захвату чужих территорий".

Об этом советник главы ОП написал в Сети 1 сентября.

"Слабоумие и отвага по-лукашенковски: начать учения по "захвату чужих территорий". Для большей пользы наши ребята из Волыни советуют российским и белорусским военным другие направления учений: неотложная медицинская помощь, эффективная сдача в плен, курсы актерской игры ("мы просто заблудились"), – говорится в заявлении Подоляка.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, в Беларуси планируют военные учения, на которых могут провести тренировки по "освобождению" территорий. Речь может идти о приграничных районах Волынской, Ровенской и Житомирской областей Украины.

Заметим, как зафиксировала мониторинговая группа, тренировочная зона белорусской авиации сместилась гораздо ближе к границе с Украиной.

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