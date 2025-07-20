Слабые признаки жизни появляются в попытке прекратить войну в Украине – NYT

Война на Украине. / © ТСН.ua

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На фоне затяжной войны и неуспешных предыдущих попыток дипломатического урегулирования президент Украины Владимир Зеленский предложил возобновить переговоры с Россией. Его обращение прозвучало после ряда инициатив администрации Трампа — в частности, обещаний о поставках ПВО и угрозам санкций союзникам Кремля.

Об этом пишет издание The New York Times.

В видеообращении Зеленский призвал к прямым переговорам о прекращении огня, обмене пленными и возвращении депортированных украинских детей. Встреча предложена в Стамбуле, где уже дважды в мае и июне проходили раунды переговоров между украинской и российской сторонами.

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Это первое предложение Зеленского после того, как Вашингтон согласился помочь Украине с ПВО и заявил о 50-дневном сроке прекращения российских обстрелов, который рассматривается как неофициальный ультиматум. Однако в Кремле на нее не ответили напрямую: представитель президента РФ Дмитрий Песков повторил общий тезис о желании мира, но подчеркнул, что для России "главное — достичь своих целей".

РФ в очередной раз озвучила свои требования: признание новых территориальных реалий, гарантии нейтралитета Украины, отказ от вступления в НАТО, ограничение украинской армии и закрепление русского языка как официального.

Администрация Трампа, несмотря на усилия, пока не достигла прорыва. Предыдущий раунд переговоров в прошлом месяце завершился договоренностью только о передаче тел погибших. В Киеве это воспринимают как сигнал, что идея "остановить войну за 24 часа", которую Трамп активно продвигал во время избирательной кампании, не выдерживает столкновения с реальностью. Напротив, именно в период его посредничества Россия активизировала ракетные удары и усилила наступление на востоке.

Несмотря на это Украина использовала переговоры, чтобы избежать давления со стороны США: согласившись на условия прекращения огня и распределения будущих доходов от природных ресурсов, Киев получил гарантии поставки ПВО и поддержку западных партнеров. Соглашение предусматривает, что союзники передают Украине вооружение, а замену закупают у США.

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Ожидается, что новая партия комплексов Patriot прибудет из Германии. Еще семь стран НАТО готовятся последовать примеру Берлина. Это должно стать фактором, который заставит Россию не откладывать ответ, ведь улучшенная система ПВО Украины уменьшает ее уязвимость к ракетным атакам.

В то же время, в США все больше сомнений в целесообразности 50-дневного дедлайна. Даже союзники Трампа признают, что бездействие Москвы на этом этапе снова может свести все усилия на нет.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин хочет перевести вопрос войны в Украине в дипломатическое русло и быстро ее закончить.