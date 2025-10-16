"Сладкие" предложения для Трампа: что Зеленский предложит США в обмен на оружие

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский готовится к встрече с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме. В ходе этой встречи могут быть достигнуты договоренности, обеспечивающие жизненно необходимую военную поддержку Украины.

Об этом пишет Bloomberg.

На фоне того, что противостояние Украины и России превратилось в «войну на истощение», а Кремль усиливает удары по энергетической и газовой инфраструктуре в преддверии зимы, Киев ищет новые, креативные аргументы. Украинская сторона предлагает США доступ к передовым технологиям, а также выгодные экономические соглашения в обмен на оружие и энергетическую помощь.

Технологии в обмен на Patriot и Tomahawk

Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон, где обсудит усиление противовоздушной обороны, дальнобойное вооружение и срочную энергетическую помощь. Украина, нуждающаяся в системах Patriot и ракетах Tomahawk, решила использовать свое преимущество в инновациях.

В преддверии визита украинские чиновники предложили США поделиться уникальным опытом в сфере технологий и производства беспилотников. Данное предложение включает в себя продвинутые переговоры по соглашению, в рамках которого украинские дроны могут производиться в США или Европе, а затем экспортироваться для использования армией США.

Это сотрудничество отражает сферу, где Киев получил значительное преимущество в технологиях благодаря необходимости инноваций для отражения российской агрессии.

«Мы начали переговоры по уникальному соглашению об обмене технологиями, которое предоставит США доступ к передовым технологиям беспилотников Украины», — заявила госпожа Украины в США Ольга Стефанишина.

Газовые предложения для Трампа

Кроме военного сотрудничества Киев подготовил пакет выгодных предложений для американских компаний в энергетическом секторе. Как известно, Дональд Трамп ранее призвал Европейский Союз полностью отказаться от российских энергоносителей.

Учитывая это, Зеленский, как ожидается, предложит Трампу возможность для американских нефтегазовых компаний использовать украинскую трубопроводную инфраструктуру для экспорта сжиженного природного газа (СПГ) в Словакию и Венгрию. Эти две страны остаются более зависимыми от русского импорта.

Кроме того, украинские чиновники предложили американским компаниям дешевое хранение СПГ в массивных подземных газохранилищах Украины. Это могло бы значительно помочь увеличить экспорт американских энергоносителей в остальную Европу.

"Мы уже подготовили свою часть домашнего задания накануне встречи с президентом Трампом - как военный компонент, так и экономический", - написал Зеленский в соцсети X.

Трамп, ранее публично выражавший желание получить Нобелевскую премию мира, сейчас «купается в лучах славы» после успешного прорыва в соглашении в Газе. По мнению ряда официальных лиц, сейчас может быть подходящее время для нового дипломатического давления с целью прекращения войны в Украине.

"Этот пакет партнерства является не только стратегическим преимуществом для Украины, но и реальным вкладом в глобальную безопасность США и союзников", - подчеркнула посол Ольга Стефанишина.

