"Слава богу, что у нас диктатура": Лукашенко раскритиковал западную демократию

"Слава богу, что у нас диктатура": Лукашенко раскритиковал западную демократию

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что без диктатуры в стране белорусы "ходили бы голытьбой". Он раскритиковал западную демократию.

Об этом сообщает "БЕЛТА".

Диктатор Лукашенко сравнил белорусский режим с демократической Польшей, Литвой и Латвией. Он заявил, что там якобы нет соли, поэтому людей не пускают в Беларусь.

"Вот и вся демократия! Слава богу, что у нас диктатура. Вы все меня критиковали: диктатура, диктатура. Так зато порядок есть при этой диктатуре. Не было бы диктатуры, так ходили бы голытьбой", — сказал Лукашенко.

Напомним, в Беларуси могут ввести смертную казнь за "покушение на совершение актов терроризма".

Лукашенко и Путин встретились в России и три часа обсуждали военные планы и санкции

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