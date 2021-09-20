"Славянское единство": скандальный Кива поздравил путинскую партию с победой на "выборах"

"Славянское единство": скандальный Кива поздравил путинскую партию с победой на "выборах"

Нардепа не смущает то, что "выборы" РФ провела, в частности в оккупированном Крыму, а жителей ОРДЛО вывозили голосовать в Ростовской области.

Одиозный нардеп от "Оппозиционного платформы — За жизнь" Илья Кива поздравил пропутинскую "Единую Россию" с победой на "выборах" в Госдуму.

Об этом нардеп написал в своем Телеграмм-канале.

Кива надеется, что политика "Единой России" "решит споры" между Украиной и Россией.

"Хочу поздравить партию "Единая Россия" с безусловной победой на выборах в Государственную Думу России. Мы должны помнить, что наша сила в славянском единстве", — сообщил Кива.

Отметим, что в Европейском Союзе и США заявили, что не признают выборы в Государственную думу России на оккупированных территориях Украины.

В свою очередь, СБУ открыла уголовное производство по факту выборов в Госдуму РФ, состоявшихся в оккупированном Крыму. Сейчас правоохранители фиксируют всех причастных к этому псевдоголосованию: как из числа представителей РФ, так и среди граждан Украины

Напомним, что Илья Кива чаще всего среди нардепов попадает в ситуации, которые становятся темами интернет-мемов:

Кива защитил диссертацию: что спасет украинскую науку – "Секретные материалы"

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