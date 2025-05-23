"Следите за языком!" - украинские военные жестко ответили Виктории Фортуне, покушавшейся на часть Одесщины

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Видео с обращением опубликовал блогер Сергей Наумович.

Напомним, 18 мая 2025 года, Фортуне, которая принадлежит к орбите беглого молдавского олигарха Игоря Шора, опубликовала в своем Telegram-канале видео с призывом аннексировать в Украине историко-географический регион Буджак на юге Одесской области, чтобы получить "выход к морю".

Ответ для Виктории Фортуне украинские военные записали на фоне крепости в Белгороде-Днестровском.

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"Провозглашенные вами призывы и посягательства на суверенную территорию Украины, а именно на регион Буджак, не только вредны, но и опасны. Вы точно прокурор, госпожа Виктория? – говорится в заявлении.

"Подчеркиваем: Буджак - это Украина. Воды Дуная глубокие, а в здешних широких степях под палящим украинским солнцем сгнил уже не один чужестранец", - добавили бойцы.