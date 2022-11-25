Следователи ДБР проводят обыски на предприятиях, связанных с Жеваго

Проверяется возможная причастность Жеваго и других подконтрольных ему лиц к коллаборационной деятельности.

Следователи ДБР проводят обыски на предприятиях, связанных с бывшим нардепом и бизнесменом Константином Жеваго.

Об этом сообщили источники ТСН со ссылкой на информацию в правоохранительных органах.

В рамках расследования уголовного производства проверяется возможная причастность Жеваго и других подконтрольных ему лиц к коллаборационной деятельности (ч. 4 ст. 111-1 УК Украины). Кроме того, проверяется информация о работе его предприятий в интересах РФ.

В частности, речь идет о предприятиях корпорации "Артериум". Следственные действия происходят дома у лиц, которые от имени Жеваго ведут хозяйственную деятельность в Украине и покупают недвижимость и активы предприятий реального сектора экономики в интересах Жеваго.

По информации источника, существует устойчивая взаимная финансово-хозяйственная связь между Жеваго и этими предприятиями.

Сам Жеваго скрывается за пределами Украины, поскольку подозреваемый в другом уголовном производстве и находится в розыске.

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