Следователи ведут более 100 дел по насилию над украинцами со стороны захватчиков — Зеленская

Россияне настолько не скрывают своего насилия над украинцами, что рассказывают об этом своим близким в телефонных разговорах.

Об этом во время визита в Великобританию для участия во всемирной Конференции по предотвращению сексуального насилия во время конфликтов (PSVI Conference) первая леди Украины Елена Зеленская рассказала британскому вещателю Sky News, пишет сайт главы государства.

«Мы знаем это по многочисленным перехватам», – отметила супруга президента.

Она отметила, что такая дерзость и повторяемость изнасилований (украинские следователи ведут более 100 дел по насилию над нашими гражданами со стороны захватчиков, и это лишь те случаи, когда жертвы нашли силы говорить) доказывает: это сознательное оружие агрессора, одобренное руководством России.

Вот почему во время выступления в британском парламенте я говорила о необходимости создания специального трибунала по преступлению агрессии Российской Федерации против Украины. Потому что победить в войне – это не все. Важно наказать тех, кто отдавал приказы о преступлениях и совершал их», – резюмировала первая леди Украины.

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Напомним, что ранее Елена Зеленская ответила на вопрос, что бы она сказала матерям военных РФ. В то же время, по ее словам, россияне "нас никогда не услышат, потому что они заперты в своем информационном пространстве".

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