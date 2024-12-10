Следует готовиться к худшему: эксперт обрисовал 4 сценария для Украины во время президентства Трампа

Дональда Трампа по поводу войны в Украине может как помочь, так и помешать борьбе государства. Европейцы должны быть проактивны и готовы ко всем возможным результатам.

Траектория войны в Украине зависит от сложного взаимодействия нескольких факторов. То, как новая администрация США сформирует эти факторы, играет важную роль в попытках остановить конфликт – и может как помочь, так и помешать украинской борьбе.

Об этом говорится в публикации болгарского военного эксперта, экс-министра обороны страны Тодора Тагарева на сайте Европейского совета по международным отношениям (European Council on Foreign Relations).

Прошло более 1000 дней с момента полномасштабного вторжения России в Украину и начала самых ожесточенных боев на европейском континенте с момента окончания Второй мировой войны. Новоизбранный президент США Дональд Трамп пообещал покончить со всем этим в течение "24 часов". Но траектория конфликта зависит от сложного взаимодействия нескольких факторов. То, как новая администрация США сформирует эти факторы, играет важную роль в попытках остановить конфликт – и может как помочь, так и помешать украинской борьбе.

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В материале приводится четыре возможных сценария развития событий. Сценарии не являются прогнозами, а – упражнениями для содействия планированию и координации между европейскими партнерами Украины. При любых сценариях Запад не признает права России на Крым и оккупированные территории в Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях, независимо от их включения в российскую конституцию.

Сценарий первый: "замораживание" войны с незначительными изменениями текущей линии фронта

В статье говорится, что и президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин призывают к миру. Однако нет никаких намеков на то, что они откажутся от своих целей, особенно учитывая, что "мир" очень противоречивое понятие. Кремль считает Крым и четыре украинских региона частью РФ, не воспринимает возможность членства Украины в НАТО и ЕС, а также стремится установить в Киеве марионеточный режим. В то же время, Украина стремится сохранить свою независимость и суверенитет, восстановить территориальную целостность, обеспечить справедливый и крепкий мир.

"Обе стороны, похоже, верят, что военные средства позволят им лучше позиционироваться перед возможным соглашением о прекращении огня и переговорами по "мирному плану". Поэтому этот сценарий выглядит маловероятным в ближайшей перспективе. Но, например, Трамп может попытаться поставить немедленное прекращение боевых действий в качестве условия поддержки заявки Украины на членство в НАТО или обещания значительных инвестиций в восстановление Украины. Если это совместить с относительно стабильной российской экономикой, общим сокращением военной помощи Украине, по крайней мере, частичным успехом в подрывной деятельности России и явными признаками усталости в украинском обществе, замороженный конфликт такого характера мог бы быть на столе", – говорится в публикации.

Ключевым в этом сценарии является вопрос гарантий безопасности. По мнению автора статьи, вряд ли НАТО в ближайшее время достигнет консенсуса относительно принятия Украины в свой состав или в качестве альтернатиы Трамп предоставит Киеву гарантии безопасности, подобные гарантиям для Японии и Южной Кореи. Поэтому замораживание конфликта вряд ли будет продолжаться долго, и боевые действия могут возобновиться с преимуществом России, которая возобновит свой военный потенциал.

Второй сценарий: продолжение "войны на истощение" с боевыми действиями разной интенсивности

Бои продолжатся, если Трампу не удастся убедить Путина и Зеленского принять какие-либо условия перемирия. Но этот сценарий также потребует, чтобы экономика РФ была достаточно сильной для продолжения поддержки военных операций, а западная военная помощь Украине оставалась значительной.

Сценарий третий: "победа" Украины через 1-3 года

Этот сценарий требует эффективного внедрения санкций и ослабления российской экономики. Он также требует от западных партнеров Украины увеличения военной помощи, а также минимизации российского влияния на западные государства и альянсы, дополнительной мобилизации в Украине. Реализация этого сценария требует скоординированных и последовательных действий Запада.

Четвертый сценарий: российская "победа"

В материале говорится, что нельзя выключать четвертый "худший" сценарий – когда Путину будет позволено достичь своих целей в Украине. Это предполагало бы идеальное сокращение военной поддержки со стороны Запада, частичную отмену санкций США и всеобщее улучшение российской экономики, а также дальнейший успех Москвы в ее подрывной тактике в западных странах.

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Реализация этого плана нанесет серьезный удар не только Украине и европейской безопасности, но и глобальной архитектуре безопасности. Европейские партнеры Киева знают, что даже частичный успех России в войне подорвет мировой порядок.

"Если Путин достигнет своих целей в Украине, хотя бы частично, Россия усилит свои подрывные действия в западном мире, и нельзя исключить военную агрессию против европейской страны-члена НАТО", – отмечается в статье.

Европейский ответ

По мнению автора публикации, европейцы должны сначала определить свои цели, поддерживая Украину в эпоху второго президентства Трампа. Затем им нужно подготовиться к тому, как американский союзник разработает свой подход к Украине, как политика США повлияет на ход войны и к каким сценариям это может привести.

Цель Трампа ясна – положить конец войне, но конкретная политика еще не объявлена. Европейцы должны срочно сформулировать общий подход и активно искать согласование взглядов на НАТО, европейскую и глобальную безопасность между двумя сторонами Северной Атлантики. Это предполагает увеличение расходов на оборону, более тесную координацию развития европейского оборонного потенциала, включая развитие оборонной технологической и промышленной базы, а также готовность компенсировать любое сокращение или задержку военной помощи от США для Украины.

Необходимо выдвинуть предложения по более тесному и более прозрачному взаимодействию между оборонными отраслями Европы и США. Целевые расходы на оборону в 2% ВВП являются анахронизмом. Новая общая цель должна составлять 2,5%, возможно даже 3% ВВП. Кроме того, необходима большая прозрачность помощи, предоставляемой Украине, возможно, с помощью финансовой метрики, например процент ВВП, с усилением европейских усилий по координации этой помощи.

Отмечается, что до 20 января, когда пройдет инаугурация Трампа, европейцы и их украинские партнеры не могут быть достаточно готовы. Но, будучи проактивными, европейские лидеры могут сформулировать более амбициозную оборонную политику и создать общую основу решения проблемы участия США в европейской безопасности, обороне и поддержке Украины.

К слову, накануне Зеленский высказал свою позицию по поводу желания Трампа заморозить войну. По словам президента Украины, дипломатическое окончание войны принесет большее сохранение жизней, и государство этого хочет.

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