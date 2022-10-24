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Следует предоставить Украине больше ПВО: Кулеба пообщался с эстонским коллегой

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Следует предоставить Украине больше ПВО: Кулеба пообщался с эстонским коллегой

Фото: Associated Press

Министры иностранных дел Украины и Эстонии Дмитрий Кулеба и Урмас Рейнсалу обсудили совместную работу по убеждению партнеров по передаче Украине большего количества систем противовоздушной обороны.

Об этом глава украинской дипломатии написал в сервисе микроблогов Твиттере.

«В разговоре с Урмасом Рейнсалу мы приветствовали поддержку Советом ЕС необходимости привлечения России к ответственности за преступление агрессии против Украины. Обсудили следующие шаги по пути в Спецтрибунал. Скоординировали совместную работу по убеждению партнеров предоставить Украине больше систем ПВО», — отметил он.

Ранее стало известно, что союзники помогут Украине создать многоуровневую интегрированную систему обороны, чтобы закрыть наше небо от вражеских ракет и беспилотников.

Об этом договорились на шестом "Рамштайне" в Брюсселе, который состоялся в ответ на массированную российскую ракетную атаку, которая началась 10 октября 2022 года, когда российские ракеты попали в центр Киева, убив мирных жителей, и поразили 30% украинской энергетической инфраструктуры.

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Дата публикации
Просмотры
107
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