Следует предоставить Украине больше ПВО: Кулеба пообщался с эстонским коллегой

Министры иностранных дел Украины и Эстонии Дмитрий Кулеба и Урмас Рейнсалу обсудили совместную работу по убеждению партнеров по передаче Украине большего количества систем противовоздушной обороны.
Об этом глава украинской дипломатии написал в сервисе микроблогов Твиттере.
В разговоре с @UrmasReinsalu мы приветствовали поддержку Советом ЕС необходимости привлечения РФ к ответственности за преступление агрессии против Украины. Обсудили следующие шаги по пути в Спецтрибунал. Скоординировали совместную работу по убеждению партнеров предоставить Украине больше систем ПВО.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 23, 2022
«В разговоре с Урмасом Рейнсалу мы приветствовали поддержку Советом ЕС необходимости привлечения России к ответственности за преступление агрессии против Украины. Обсудили следующие шаги по пути в Спецтрибунал. Скоординировали совместную работу по убеждению партнеров предоставить Украине больше систем ПВО», — отметил он.
Ранее стало известно, что союзники помогут Украине создать многоуровневую интегрированную систему обороны, чтобы закрыть наше небо от вражеских ракет и беспилотников.
Об этом договорились на шестом "Рамштайне" в Брюсселе, который состоялся в ответ на массированную российскую ракетную атаку, которая началась 10 октября 2022 года, когда российские ракеты попали в центр Киева, убив мирных жителей, и поразили 30% украинской энергетической инфраструктуры.
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