Украина боится предательства Запада – Bild / © ТСН.ua

Следующая неделя может стать судьбоносной для Украины. Опасность для Киева в том, что Путин может снова склонить президента США на пятничной встрече усилить давление на Украину.

Об этом пишет шеф-редактор BILD Пауль Ронцхаймер.

По его информации, существует несколько планов, согласно которым США могут выступать за полную передачу Донецкой и Луганской областей России, вдоль нынешней линии фронта в Запорожской и Херсонской областях будет введено прекращение огня. Это означает, что украинская армия будет вынуждена без боя оставить позиции на востоке и передать их россиянам.

Один украинский правительственный политик сказал Ронцхаймеру: «Совершенно немыслимо, чтобы мы согласились на нечто подобное. Это означало бы, что России просто предоставят территорию, и она сможет снова напасть в любой момент».

В Европе также есть сопротивление этим планам. В субботу в Лондоне состоялся поспешно созванный саммит еще до встречи на Аляске.

Но одно понятно: внимание полностью сосредоточено на Трампе.

По мнению журналиста, опасность для Киева в том, что Путин может снова склонить президента США на пятничной встрече усилить давление на Украину.

«Мы надеялись на жесткие санкции против Путина. Сейчас происходит прямо противоположное, и мы должны ожидать, что Трамп может предъявить Украине неприемлемые требования. Но также очевидно, что США не могут просто согласиться с захватом территории против воли украинцев», — сказал в разговоре с BILD дипломат ЕС.

Шеф-редактор BILD считает, что эта неделя может стать судьбоносной для Украины. А ситуация на фронте, особенно на востоке, остается сложной.

«Украина теряет там территории, но российская армия понесла огромные потери за последние недели. Военный захват территорий, которые сейчас могут быть предоставлены России, был бы чрезвычайно сложным для России и может занять годы», — пишет Ронцхаймер.

В то же время он отмечает, что люди в Украине устали от войны; опросы показывают, что до 75 процентов сейчас поддерживают переговоры. Различные политические силы в Украине предполагают, что Зеленскому придется принимать сложные решения.

«Остается надежда, что, наконец, европейские государства дадут Трампу понять, что он не может продать Украину против ее воли и что не любое соглашение примут люди. Разумеется, однако, что Трамп хочет заключить сделку. Вопрос о том, чего это соглашение может стоить Украине», — подытожил шеф-редактор BILD.

Напомним, президент США Дональд Трамп и российский диктатор Путин проведут встречу 15 августа в американском штате Аляска.

Ранее эксперт Вадим Денисенко спрогнозировал, о чем могут договориться США и Россия на встрече в Аляске.