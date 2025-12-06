"Следующая война будет другой": в НАТО сделали неожиданное заявление

НАТО

Война в Украине за четыре года существенно изменила характер боевых действий, а будущие конфликты могут отличаться от нынешнего опыта.

Об этом заявил заместитель главнокомандующего объединенных сил НАТО по вопросам трансформации Аурелио Колагранде, передают Новости.LIVE.

По его словам, НАТО анализирует изменение тактики и стратегии сторон конфликта, чтобы учесть полученные выводы в собственной трансформации.

«Мы видели, что война в Украине очень изменилась за последние четыре года. И мы стараемся как можно лучше понять, что происходит с этим конфликтом. Поскольку мы видим, что обе стороны существенно меняют свою тактику и стратегию с начала войны», — сказал он.

Колагранде подчеркнул, что Альянс должен одновременно учитывать уроки нынешней войны и готовиться к сценариям, которые могут существенно отличаться от украинского кейса.

«Хотя я считаю, что следующая война будет очень отличаться от предыдущей, потому что так всегда было. Мы никогда не видели двух одинаковых войн, даже через несколько лет. Поэтому должны убедиться, что понимаем, что там происходит, и усвоить все уроки, чтобы быть готовыми», — рассказал он.

Представитель командования добавил, что анализ событий в Украине является важным, но не может быть единственной основой для формирования будущих стратегических решений.

«Но нам также надо смотреть в будущее, потому что следующий кризис или война не обязательно будет такой, как в Украине», — подытожил Колагранде.

