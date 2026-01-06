Следующей будет Куба: в США сделали заявление о судьбе страны после операции в Венесуэле

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм / © Associated Press

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что коммунистическая диктатура на Кубе обречена на падение после захвата американскими силами президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Потеря венесуэльской нефти и усиление давления Вашингтона делают смену режима в Гаване лишь вопросом времени.

Об этом сообщает The Hill.

"Нет никаких шансов, что коммунистическая диктатура на Кубе выживет после устранения Мадуро. С этим покончено, это лишь вопрос времени», — сказал Грэм в эфире Fox News в программе Sunday Night in America.

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что власть на Кубе «готова упасть». Куба, которая является тесным союзником Венесуэлы, в значительной степени держится на поставках нефти из этого южноамериканского государства.

После захвата Мадуро Трамп сообщил, что американские нефтяные компании возьмут контроль над венесуэльскими запасами нефти — крупнейшими в мире.

Коммунистическая диктатура правит Кубой более 60 лет — со времен Фиделя Кастро и по сей день. По оценке Human Rights Watch, по состоянию на 2024 год власти «продолжают подавлять и наказывать практически все формы инакомыслия и публичной критики» в условиях острого экономического кризиса.

Мигель Диас-Канель стал президентом Кубы в 2021 году, приняв власть от Рауля Кастро. Уже через несколько месяцев страну всколыхнули самые массовые за почти 30 лет антиправительственные выступления, вызванные нехваткой продовольствия и лекарств во время пандемии.

Режим на Кубе «должен быть обеспокоен»

Государственный секретарь США Марко Рубио, родители которого покинули Кубу и переехали в США во время правления диктатора Фульхенсио Батисты, заявил, что кубинский режим должен «быть обеспокоен» после захвата Мадуро.

«Это очень похоже [на Венесуэлу] в том смысле, что мы хотим помочь народу Кубы, но также хотим помочь людям, которых заставили покинуть Кубу и которые живут в этой стране», — подчеркнул Рубио.

По данным Pew Research Center, в 2021 году в США проживало около 2,4 млн человек кубинского происхождения, причем более 60% из них проживало во Флориде.

В то же время кубинские власти осудили операцию по задержанию Мадуро и его жены Силии Флорес, охарактеризовав это как «преступный акт».

К слову, Трамп заявил, что выборы в Венесуэле не состоятся минимум 30 дней, поскольку страну нужно «вылечить», а процесс восстановления может занять до 18 месяцев. Президент США подчеркнул, что Вашингтон не воюет со страной, а только с наркодилерами и преступниками, в то же время расходы на стабилизацию планируется покрыть за счет венесуэльской нефти. Трамп подтвердил сотрудничество с и.о. президента Делси Родригес, но предупредил о готовности к повторной военной операции в случае отказа Каракаса выполнять требования США.