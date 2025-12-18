Следующей будет Польша: Туск заявил об опасном сценарии для своей страны

Дональд Туск. / © Associated Press

Независимость Польши может оказаться под угрозой, если Украину заставят капитулировать «в результате плохих решений или отсутствия действий со стороны Европы».

Об этом заявил польский премьер-министр Дональд Туск, пишет The Guardian.

Политик подчеркнул, что ставки на сегодняшних переговорах очень высоки. По словам Туска, европейские лидеры вовлечены в «очень сложный процесс» попыток достичь соглашения. Впрочем, в частности, Бельгия требует четких гарантий и мер предосторожности. Премьер говорит, что политики ищут способы, чтобы все страны были удовлетворены.

«Я хочу, чтобы все, наконец, осознали это – не только наши коллеги здесь, в Европе, но и все в Польше. Когда мы говорим о необходимости поддержки Украины с помощью этих российских средств, это потому что мы хорошо знаем, что украинская независимость отдаляет риск агрессии или войны от польских границ. И наоборот – падение Украины в результате этой войны будет означать прямую угрозу Польше», – подчеркнул Дональд Туск.

Как сообщалось ранее, Туск сделал заявление в поддержку решения о финансировании Украины. По его словам, если этого не сделать сегодня, то страну и Европу может ожидать кровопролитие. Все европейские лидеры, наконец, должны взять на себя эту ответственность, призвал премьер Польши.

Ряд других политиков, в частности, президент Литвы Гитанас Науседа и канцлер Германии Фридрих Мерц, также подтвердили свою поддержку репарационного кредита. В то же время сторонник Кремля, венгерский премьер Виктор Орбан сделал новое скандальное заявление по поводу замороженных активов РФ. Он назвал идею использования замороженных российских активов «глупой» и равносильной «вступлению в войну».