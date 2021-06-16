"Следующие 6-12 месяцев покажут, удалось ли РФ и США запустить стратегический диалог" — Байден

16 июня в Женеве президент США Джо Байден впервые после победы на выборах встретился с Владимиром Путиным.

Байден заявил, что через 6-12 месяцев после сегодняшней встречи будет понятно, пришли ли президенты США и России к стратегическому диалогу.

Более подробно президент США Джо Байден рассказал об этом на пресс-конференции после встречи.

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"Здесь речь идет о том, как мы будем двигаться дальше. Я слушал довольно большую часть пресс-конференции президента Путина. Он сказал, что речь идет о практических прямых конкретных решениях, которые нам нужно принять. Пройдет шесть-двенадцать месяцев — мы посмотрим, что у нас будет происходить. В том числе по освобождению людей из российских тюрем и о том, что будет сделано в области кибербезопасности", — заявил Байден.

Напомним, ТСН.ua в текстовой онлайн-трансляции рассказывает, что происходит в Женеве и как реагирует мир на переговоры президентов США и России. Среди тем обсуждения у президентов РФ и США: пандемия коронавируса, борьба с киберпреступностью, сотрудничество в экономике, нерешенные двусторонние вопросы, стратегическая стабильность, климат и Арктика. Также речь шла об Украине, Сирии, Ливии и Афганистане.

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