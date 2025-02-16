Следующие несколько дней будут определяющими – госсекретарь США о переговорах в Саудовской Аравии.

По словам Рубио, ближайшие несколько дней будут определять, серьезно ли Владимир Путин настроен на мир.

Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио подтвердил, что примет участие в переговорах в Саудовской Аравии с Россией вместе с представителем на Ближнем Востоке Стивом Виткоффом и советником по национальной безопасности Майком Уолтцем – двумя ближайшими советниками Трампа по внешней политике.

Об этом пишет BBC.

Рубио отправится туда из Иерусалима, где он проводил переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

По словам Рубио, ближайшие несколько дней будут определять, серьезно ли Владимир Путин настроен на мир.

Однако госсекретарь США отмечает, что "одна встреча не решит" войну, и говорит, что официальный переговорный процесс, выступающий посредником между Украиной, Россией и третьими сторонами, еще не налажен.

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"То, что мы сейчас имеем — это разговор между президентом Путиным и президентом Трампом, во время которого обе стороны выразили заинтересованность в прекращении этого конфликта", — говорит Рубио.

"Я предполагаю, что будут дальнейшие разговоры, чтобы выяснить, как выглядел бы процесс обсуждения", — добавил он.

Напомним, что госсекретарь США Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник на Ближнем Востоке Стив Виткофф отправляются 16 февраля в Саудовскую Аравию для переговоров по войне в Украине.

Украинская правительственная делегация также начала рабочий визит в Саудовскую Аравию.

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