- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 157
- Время на прочтение
- 1 мин
Следующие переговоры Украины и США: появились детали о времени и локации
Украина и США готовятся к новому раунду переговоров по подготовке мирного соглашения. По данным источников, встреча может состояться уже на этой неделе в Майами с участием рабочих и военных групп.
На этой неделе в США может пройти новый раунд переговоров между делегациями Украины и Соединенных Штатов по подготовке проекта мирного соглашения. Вероятным местом встречи называют Майами.
Об этом сообщает Axios со ссылкой на информированный источник.
По информации издания, в переговорах примут участие рабочие группы, в том числе представители военных структур. Ожидается, что стороны будут рассматривать карты и другие материалы, необходимые для подготовки будущего соглашения.
Ранее в Вашингтоне заявляли о прогрессе в переговорах по Украине, в частности, в решении наиболее сложных территориальных вопросов. Американская сторона также сообщала, что в блок блока проекта соглашения включены все элементы, которые, по мнению США, необходимы Украине для ощущения безопасности.
Кроме того, по данным американских представителей, в ходе консультаций произошло сближение позиций между Киевом и Вашингтоном по ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции, находящейся под российской оккупацией.
Также напомним, что очередное заседание Контактной группы по обороне Украины в формате “Рамштайн” запланировано на 16 декабря 2025 года. Встреча состоится в режиме онлайн.