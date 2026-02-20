Следующий раунд мирных переговоров: глава МИД озвучил позицию Украины

Глава МИД Украины Андрей Сибига / © Getty Images

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подтвердил договоренность о следующем раунде мирных переговоров.

Об этом глава украинского МИД сообщил в пятницу, 20 февраля, во время совместной пресс-конференции в Киеве со своей австрийской коллегой Беатой Майнль-Райзингер, передает «Интерфакс-Украина».

Он не уточнил, состоятся ли переговоры на следующей неделе, но подчеркнул, что украинская сторона заинтересована в сохранении высокой динамики переговорного процесса и максимальном ускорении мирных усилий.

Андрей Сибига добавил, что каждый раунд переговоров «заканчивается какими-то домашними заданиями и результатами для участников».

«Важно, чтобы в промежутках перед следующими встречами эти домашние задания выполнялись. И результаты также воплощались», — подчеркнул он.

При этом глава украинской дипломатии назвал предложения Украины на переговорах реалистичными и позволяющими достигать прогресса в мирном процессе.

Напомним, 17-18 февраля в Женеве состоялись трехсторонние переговоры по мирному урегулированию войны в Украине. Глава делегации страны-агрессора Владимир Мединский назвал переговоры «тяжелыми, но деловыми».

Глава украинской переговорной группы Рустем Умеров, комментируя результаты переговоров с Россией, заявил, что «часть вопросов удалось уточнить, а по другой части — продолжается дополнительное согласование».

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что еще в этом месяце состоится новый раунд переговоров с Россией, к которым присоединятся представители европейских стран.