Следующий раунд переговоров состоится в Швейцарии — Зеленский.

Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что очередная встреча в рамках переговорного процесса запланирована в Швейцарии.

Об этом глава государства заявил в интервью британскому журналисту Пирс Морган, которое было обнародовано на YouTube .

По словам президента, именно такая информация есть в его распоряжении, однако детали станут известны после возвращения украинской переговорной группы.

«Я хочу подчеркнуть, что следующая встреча тоже будет в Швейцарии. Это информация, которой я владею сегодня. Конечно, наша группа вернется, и у меня будет более подробная информация», - отметил Зеленский.

Он также отметил принципиальность проведения переговоров именно в европейской стране. Президент подчеркнул, что речь идет о войне в Европе, поэтому логично, чтобы переговоры проходили на европейской территории.

"Я всегда говорю об этом с уважением к Ближнему Востоку и другим странам, но если война в Европе, то и место нужно искать здесь", - добавил глава государства.

Ожидается, что в ближайшее время украинская сторона обнародует больше информации о дате и повестке предстоящей встречи.

Напомним, по информации издания Axios, переговоры в Женеве зашли в тупик.

The Guardian отмечает, что второй день переговоров завершился всего через два часа, и это свидетельствует о мизерном прогрессе.