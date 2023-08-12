Слен ЦИК Буглак, выехавший в США, подал в отставку – СМИ

Юрий Буглак уехал из Украины в Америку за пару недель до полномасштабной войны.

Народные депутаты фракции "Европейская Солидарность" Артур Герасимов и Ирина Геращенко 11 августа зарегистрировали проект постановления Верховной Рады касательно увольнения Юрия Буглака с должности члена Центральной избирательной комиссии.

Об этом пишет "Главком" со ссылкой на документ.

"Считаем, что информация, обнародованная журналистами проекта Радио Свобода "Схемы", является поводом для соответствующего кадрового решения, по крайней мере с позиции морали и этики. Все должностные лица, получающие зарплату из бюджета Украины, обязаны находиться на своем рабочем месте и остановить практику проведения заседаний онлайн, поскольку "онлайн" войны не выигрываются. Украинские воины освобождают украинскую землю своими жизнями", — заявили депутаты.

По данным "Главкома", после того, как "Европейская Солидарность" инициировала отставку члена ЦИК, появилось и заявление от самого Юрия Буглака. Теперь нардепы должны проголосовать за решение.

Выезд Буглака в США

Юрий Буглак уехал из Украины за 12 дней до полномасштабного вторжения России и с тех пор не возвращался, живя с семьей в американском штате Флорида вблизи Майами.

В течение всего 2022 года Буглак получал зарплату и другие выплаты – суммарно ему насчитали полтора миллиона гривен, в том числе материальную помощь из госбюджета "для решения социально-бытовых вопросов". С весны 2023 член ЦИК взял декретный отпуск с сохранением должности.

Инициирование отставки Буглака

Председателя Центральной избирательной комиссии Олега Диденко вызвали на заседание комитета Верховной Рады по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства для объяснений относительно члена ЦИК Юрия Буглака.

Ранее фракция "Европейская солидарность" сообщила, что инициирует постановление Верховной Рады по освобождению от должности члена ЦИК Юрия Буглака.

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