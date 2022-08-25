"Слился", можно сказать": Арестович объяснил, почему Лукашенко поздравил Украину с Днем Независимости

Поздравления от самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко ко Дню Независимости Украины свидетельствуют о том, что он публично "слился". Он пытается мирным путем выйти из поддержки развязанной Россией войны.

Однако Лукашенко не перестанет предоставлять РФ территорию Беларуси для ведения войны против Украины.

Об этом советник Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал в разговоре с российским оппозиционером, юристом и адвокатом Марком Фейгиным.

"Слился", можно сказать. Ничего ему не будет за это (от других – ред.). Там же решение было принято глобальное на поиск выхода относительно мирным путем. Поэтому ему не будет ничего за это", – сказал советник ОП.

Он также сказал, что наземной угрозы со стороны Беларуси пока нет. Однако РБ не перестанет предоставлять свою территорию для российских войск и ударов по Украине.

"К таким отчаянным мерам они не готовы. Это перебор. Он (Лукашенко – ред.) может это требование выдвинуть только, если российская армия очень сильно зашатается в Украине и путинский режим начнет самоотступать, например, отходить из новых областей, или будут изгнаны нами", – рассказал Арестович.

Напомним, Лукашенко, позволивший Путину бомбить Украину, пожелал украинцам "мирного неба".

За 6 месяцев войны россияне потеряли почти 46 тысяч военных

Читайте также: