"Слишком поздно": Трамп сделал жесткое заявление по Ирану

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил Ирану, что уже слишком поздно для переговоров.

Так американский лидер прокомментировал слова одного из пользователей Truth Social.

Один из пользователей соцсети с именем Marc Thiessen написал, что удары США привели к «рождение доктрины Трампа». На это американский президент ответил лаконично, но категорически.

Реклама

«Их противовоздушная оборона, ВВС, ВМС и руководство исчезли. Они хотят разговаривать. Я сказал: „Слишком поздно!“ — ответил американский лидер.

Трамп: «Я сказал Ирану, что уж слишком поздно для переговоров».

Война США против Ирана: заявления Трампа

Недавно Трамп заявил, что Иран пошел на контакт после ударов США. По его словам, Тегеран предложил возобновить переговоры после ударов американских сил, и он согласился провести разговор. Впрочем, добавил глава Белого дома, Иран должен был раньше пойти на компромисс, однако медлил с этим.

В то же время президент анонсировал новую «большую волну» ударов по Ирану. Он подчеркнул, что «все проходит очень хорошо», но «большая волна даже не произошла, она наступит вскоре».

По его словам, военная операция против Ирана может занять ориентировочно четыре недели. Трамп оценивает, что ход операции соответствует плану, а удары США и союзников оказались более эффективными, чем ожидалось.

Реклама