Слом амбиций Трампа: как союз Си Цзиньпина и Путина повлиял на США

Трамп, Зеленский и Путин / © ТСН.ua

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Недавний разговор между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским был обусловлен не переговорами о полезных ископаемых, а серьезными геополитическими сдвигами, в частности, саммитом Путина и лидера КНР Си Цзиньпина.

Об этом сообщил капитан 1 ранга запаса, военно-политический эксперт Павел Лакийчук для «24 канала».

По мнению Лакийчука, для Трампа этот контакт между двумя авторитарными лидерами является личным поражением, ведь противоречит его внешнеполитической концепции.

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«Трампу это гораздо больше не нравится, чем результаты переговоров относительно российско-украинской войны. Соглашение по редкоземам — это личная победа Трампа, не США или Украины. А вот то, что он не нашел выход из войны в Украине, — это потенциальное поражение. Встреча Си и Путина — это излом его стратегии, с которой он пришел к власти и надеялся реализовать», — подчеркнул эксперт.

Напомним, глава Китая Си Цзиньпин прилетел в Москву 7 мая, накануне парада на Красной площади. Вместе с делегацией он привез в Кремль ряд сувениров, среди которых граммофон и декоративный консольный стол с резьбой в традиционном китайском стиле.

Также Москва и Пекин заявили о поддержке мирных усилий по отношению к Украине, однако в то же время выступили с резкой критикой в адрес США.