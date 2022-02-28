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Сломанный сайт Кремля: в базе нашли телефоны гадалок

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Теперь в свободном доступе есть вся телефонная база Кремля.

МВД Украины совместно с кибервойсками взломали сайт Кремля и обнаружили целый пул телефонов гадалок.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко.

"В телефонной базе Кремля есть отдельный пул кремлевских гадалок. Это просто, чтобы вы понимали, как работает информационная машина Российской Федерации", – заявил Денисенко.

Теперь в свободном доступе есть вся телефонная база Кремля: начиная от руководителей администраций и заканчивая их журналистами, их общественными организациями.

Денисенко также призвал граждан звонить по телефону российским чиновникам и выкладывать видео или аудиозапись разговора в социальные сети. База телефонов прокремлевских чиновников доступна в чат-боте "Власть РФ".

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 29
  • вертолеты — 29
  • танки – 191
  • боевые бронированные машины — 816
  • пушки — 74
  • ЗРК "Бук" — 1
  • "Грады" — 21
  • автомобильная техника — 291
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2 – 3
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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