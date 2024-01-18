Слова Медведева об уничтожении Украины: эксперт объяснил заявление и указал, что об этом думает Кремль

Такими сообщениями Медведев радует Кремль, "и всем это нравится, но ни на что не влияет".

Заявления заместителя главы Совбеза России Дмитрия Медведева не следует сравнивать с центральной линией политики Кремля. Слова Медведева серьезно никто не воспринимает и своими заявлениями он просто радует Кремль.

Такое мнение высказал военный эксперт, экс-работник СБУ Иван Ступак, сообщает "Эспрессо".

Ступак прокомментировал заявления Медведева о том, что поводом к войне является сам факт существования Украины.

"Медведев – это человек без должности. Дмитрий Медведев был назначен на должность заместителя главы Совета безопасности России еще до того, как он был создан юридически. То есть его назначили раньше, чем создали должность. Вся властная вертикаль Кремля это помнит, и постоянно это отмечает", – обратил внимание военный эксперт.

"Слова Медведева вообще никто серьезно не воспринимает. Поскольку Медведеву нужно показывать, что он еще жив", — добавил Ступак.

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По его словам, не стоит сравнивать сообщения Медведева с центральной линией Кремля. Заместитель главы Совбеза РФ может говорить все, что угодно. Если бы Медведев не делал свои заявления, то не имел бы повода появляться в СМИ.

"Это нравится в Кремле, но его там не уважают. Даже свое ближайшее окружение он "слил" по прихоти Путина. У него нет команды, его секретарша – это человек от ФСБ. Такими сообщениями Медведев радует Кремль, и всем это нравится, но ни на что не влияет", – заверил эксперт.

Напомним, накануне Медведев заявил, что Россия не смирится с самостоятельным государством на "своих исторических территориях", поэтому существование Украины будет поводом для возобновления военных действий.

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