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Словацкие перевозчики угрожают полностью заблокировать пункт пропуска из Украины

Автор
Оксана МузыченкоОксана Музыченко
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Словацкие перевозчики угрожают полностью заблокировать пункт пропуска из Украины

Заблокированный словацкими перевозчиками пункт пропуска в Вишнє Нємецьке / Фото: из соцсетей

Словакия требует вернуть систему разрешений для украинских перевозчиков и готова полностью заблокировать пункт пропуска "Вишнє Нємецьке — Ужгород".

Союз автомобильных перевозчиков Словакии (UNAS) грозится полностью заблокировать пограничный пункт "Вишнє Нємецьке – Ужгород", если ситуация с отменой системы разрешений для украинских дальнобойщиков не будет решена.

Об этом сообщила пресс-служба организации.

Словацкие перевозчики отдают себе отчет, что путь к решению этой "проблемы" не будет простым, но в то же время назвали неприемлемым то, что текущая ситуация остается.

"Именно поэтому UNAS остается в состоянии готовности к забастовке, и если не будет другой альтернативы для разрешения ситуации, UNAS готов полностью заблокировать пункт пропуска "Вишнє Нємецьке – Ужгород" в обоих направлениях", – заявили перевозчики.

Забастовщики также поблагодарили министра транспорта Словакии Йозефа Ража за нарушение проблемы отмены разрешительной системы для украинских перевозчиков и его влияния на автомобильный транспорт Словакии в Брюсселе.

Напомним, по состоянию на утро вторника, 5 декабря, движение для грузовиков через пункт пропуска "Вишнє Нємецьке", смежное украинскому пункту пропуска "Ужгород", на границе со Словакией, было разблокировано.

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Дата публикации
Просмотры
253
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