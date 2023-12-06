Словацкие перевозчики угрожают полностью заблокировать пункт пропуска из Украины

Словакия требует вернуть систему разрешений для украинских перевозчиков и готова полностью заблокировать пункт пропуска "Вишнє Нємецьке — Ужгород".
Союз автомобильных перевозчиков Словакии (UNAS) грозится полностью заблокировать пограничный пункт "Вишнє Нємецьке – Ужгород", если ситуация с отменой системы разрешений для украинских дальнобойщиков не будет решена.
Об этом сообщила пресс-служба организации.
Словацкие перевозчики отдают себе отчет, что путь к решению этой "проблемы" не будет простым, но в то же время назвали неприемлемым то, что текущая ситуация остается.
"Именно поэтому UNAS остается в состоянии готовности к забастовке, и если не будет другой альтернативы для разрешения ситуации, UNAS готов полностью заблокировать пункт пропуска "Вишнє Нємецьке – Ужгород" в обоих направлениях", – заявили перевозчики.
Забастовщики также поблагодарили министра транспорта Словакии Йозефа Ража за нарушение проблемы отмены разрешительной системы для украинских перевозчиков и его влияния на автомобильный транспорт Словакии в Брюсселе.
Напомним, по состоянию на утро вторника, 5 декабря, движение для грузовиков через пункт пропуска "Вишнє Нємецьке", смежное украинскому пункту пропуска "Ужгород", на границе со Словакией, было разблокировано.
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