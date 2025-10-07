- Дата публикации
Словакия блокирует санкции против РФ: журналист назвал причины
Словакия хочет обсудить пакет санкций ЕС против.
Словакия блокирует принятие 19-го пакета санкций Европейского Союза против Российской Федерации к саммиту 23 октября.
Об этом сообщил редактор Radio Free Europe/Radio Liberty Рикард Йозвяк в X.
По его словам, страны ЕС достигли договоренности об ограничении передвижений дипломатов страны-агрессорки внутри блока. Заметим, Венгрия сняла вето по этому вопросу.
"Но весь пакет санкций может быть принят только на саммите 23 октября, поскольку Словакия хочет обсуждения на самом высоком уровне", - подчеркнул журналист.
Пока не известно, в чем беспокоится Словакия по поводу предложенного пакета.
Напомним, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен анонсировали значительно более жесткие санкции против России, потому что "пришло время". По ее словам, в ЕС не предлагают поэтапные санкции, а "гораздо более жесткие меры — в энергетике, финансовых услугах и торговле".