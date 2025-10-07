ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
238
Время на прочтение
1 мин

Словакия блокирует санкции против РФ: журналист назвал причины

Словакия хочет обсудить пакет санкций ЕС против.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Роберт Фиццо.

Роберт Фиццо. / © Associated Press

Словакия блокирует принятие 19-го пакета санкций Европейского Союза против Российской Федерации к саммиту 23 октября.

Об этом сообщил редактор Radio Free Europe/Radio Liberty Рикард Йозвяк в X.

По его словам, страны ЕС достигли договоренности об ограничении передвижений дипломатов страны-агрессорки внутри блока. Заметим, Венгрия сняла вето по этому вопросу.

"Но весь пакет санкций может быть принят только на саммите 23 октября, поскольку Словакия хочет обсуждения на самом высоком уровне", - подчеркнул журналист.

Пока не известно, в чем беспокоится Словакия по поводу предложенного пакета.

Напомним, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен анонсировали значительно более жесткие санкции против России, потому что "пришло время". По ее словам, в ЕС не предлагают поэтапные санкции, а "гораздо более жесткие меры — в энергетике, финансовых услугах и торговле".

Дата публикации
Количество просмотров
238
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie