Фицо считает, что военного разрешения конфликта в Украине нет.

Словакия выступает за возобновление отношений с агрессорской Россией. Впрочем, произойти это должно после окончания войны в Украине.

Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, сообщает Dennik N.

Политик намекнул на своей приверженности диалогу между Киевом и Москвой. Мол, по его словам, военного разрешения конфликта в Украине нет.

"Если во время полномочий этого правительства закончится война, я сделаю все, чтобы восстановить экономические и нормальные отношения с РФ. Европейскому Союзу нужна Россия, России нужен Евросоюз. Дружеские отношения с Украиной тоже будут для нас очень важны", — заявил Фицо.

Кроме того, словацкий премьер отметил, что транзит российского сырья в Европу через Украину должен быть сохранен. По его словам, президент Чехии Петр Павел уже изменил свое отношение к войне в Украине. Впрочем, от деталей Фицо удержался.

В свою очередь журналисты издания предположили, что, вероятно, Фицо имел в виду интервью Павела изданию The New York Times. В нем чешский президент заявил, что усталость от полномасштабной войны "растет повсюду". Мол, именно поэтому Украине "нужно быть реалистом" по поводу перспектив возвращения территорий, оккупированных Россией.

Напомним, ранее скандальный премьер-министр Словакии Роберт Фицо снова заявил, что в Украине вроде бы воюют "нацисты", а международное сообщество это игнорирует.

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