Словакия начнет переговоры по отправке Украины МиГ-29, как только Киев попросит – премьер

Действующий премьер-министр Словакии заявил, что страна может начать переговоры с Еврокомиссией по передаче Украине истребителей МиГ-29, если Киев сделает официальный запрос.

Исполняющий обязанности премьер-министра Словакии Эдуард Гегер заявил, президент Зеленский просил его об истребителях МиГ-29. Он добавил, что сейчас можно начинать процесс согласования таких поставок и добавил, что списанные истребители, которые Словакия не будет использовать, могут спасти жизнь в Украине.

Об этом пишет SME.

Гегер также ответил на слова лидера партии Smer-SD Роберта Фицо, предложившего отправить одеяла людям в Украину.

" Посылать одеяла умирающим людям — это полный цинизм", — сказал Гегер и добавил, что такая политика Фицо может вернуть Словакию на десятилетие назад, "в черную дыру политики".

Премьер напомнил, что в обмен на помощь Украине Словакия получила танки и ЗРК "Патриот". Кроме того, по его словам, "за любую помощь, которую Словакия посылает Украине, она просит деньги из Европейского фонда мира".

В свою очередь, министр обороны Словакии Ярослав Надь добавил, что защита Украины является национальным интересом Словакии. Более того, за доставку истребители в Украину, Словакия, вероятно, получит материальную или финансовую компенсацию.

Следует отметить, что Надь также не раз обвинял Роберта Фицо в работе на РФ.

" Роберт Фицо ведет себя точно так, будто он агент Российской Федерации в Словакии, проплаченный Владимиром Путиным. То, чем он занимается в течение последних двух лет, не что иное, как полезный для Москвы идиот в Словакии", — заявил Надь.

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