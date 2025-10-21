Словакия назвала условие для поддержки нового пакета санкций ЕС против России

Юрай Бланар

Словакия готова поддержать 19-й пакет санкций ЕС по агрессору Российской Федерации, если получит гарантии безопасности для словацкой экономики.

Об этом заявил министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар.

По его словам, третье совместное заседание правительств Словакии и Украины принесло "ряд соглашений" с конкретными проектами сотрудничества. В частности, подчеркнул Бланар, обсуждался 19-й пакет санкций, который находится на рассмотрении.

Словацкий министр говорит, что правительство страны настаивает, чтобы их ключевые требования, "особенно в области защиты национальных интересов и конкурентоспособности промышленности, были четко отражены в выводах будущего Европейского Совета".

"Мы подходим к этому предложению ответственно и конструктивно, с целью достижения соглашения. Однако мы поддержим его только при условии, что наши приоритеты будут учтены и будут предоставлены гарантии, что принятые меры не угрожают словацкой экономике", - подчеркнул глава МИД Словакии.

Якобы нынешняя версия санкционного 19-го пакета, по предварительным оценкам, "не оказывает прямого негативного влияния на экономику Словакии".

По словам Бланара, Братислава будет отстаивать свои интересы в автомобильной промышленности и настаивает на более широкой дискуссии по поводу влияния климатической политики и цен на энергию на конкурентоспособность европейской промышленности.

Напомним, в сентябре Еврокомиссия поддержала 19 пакет санкций против РФ. Он коснется сферы энергетики, финансового сектора и теневого флота страны-агрессора. В частности, запрет на импорт российского сжиженного природного газа от 1 января 2027 года, с переносом даты вступления в силу 1 января 2028-го. Однако принятие блокировали Австрия и Словакия. Впрочем, на днях стало известно, что Вена согласится на новый пакет санкций против России.