Словакия отказалась от помощи Украине, но не полностью: что мешает

В Словакии заявили, что не планируют полностью разрывать военные контракты с Украиной, несмотря на то, что правительство Братиславы отказалось поставлять Киеву оружие и технику из складов своей армии.

Правительство Словакии больше не будет посылать Киеву никакую военную помощь из складов своих вооруженных сил. Однако, Братислава полностью не может отстраниться от помощи Украине.

Об этом рассказал спикер парламента Словакии Петер Пеллегрини во время встречи с президентом Европарламента Робертой Мецолой, пишет HNonline.

По его словам, в Словакии производят боеприпасы для Украины на полугосударственных предприятиях, а на востоке страны продолжают работу заводы, где по инициативе Германии ремонтируют поврежденную украинскую военную технику.

Пеллегрини подчеркнул, что каждую страну следует оценивать по ее действиям. Таким образом, он намекнул на гуманитарную и техническую помощь Словакии Украине, в частности в вопросе разминирования.

"Важны реальные действия, предпринимаемые Словакией, и нет нужды говорить о том, как партия выражает себя", — сказал он.

Вероятно, речь идет о премьере Роберте Фицо, после прихода к власти которого Словакия и прекратила военную помощь украинским военным.

Отвечая на вопрос, поддержит ли Словакия пакет финансовой помощи Украине на следующей неделе на саммите ЕС в Брюсселе, Пеллегрини отметил, что совет коалиции еще не обсуждал этот вопрос.

В то же время он добавил, что Словакия принадлежит тем странам, которые хотят убедиться, что сумма в 50 млрд для Украины не останется бесконтрольной и эти ресурсы "не окажутся в руках спекулянтов".

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 24 января провел встречу со своим словацким коллегой Робертом Фицо в Ужгороде. В повестке дня – двусторонние отношения страны и поддержка европейских инициатив.

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