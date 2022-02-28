Словакия предлагает создать особую процедуру для присоединения Украины к ЕС и фонд ее восстановления

Словакия предлагает создать особую процедуру для присоединения Украины к ЕС и фонд ее восстановления

Премьер-министр Словакии утверждает, что когда речь идет об Украине, следует принять новый подход к европейской интеграции. Этот подход может также включать помощь в восстановлении Украины.

Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер предложил создать специальную процедуру вступления Украины в Евросоюз, чтобы помочь в восстановлении после войны с Россией.

Об этом информирует Politico.

Словацкий премьер выразил сожаление по поводу бомбежек гражданского населения Украины Россией. Он настаивает на создании нового типа пути к членству в ЕС для Киева.

"В четверг утром мы проснулись в новом мире", — сказал Хегер. Европа, по словам словацкого лидера, должна дать Киеву сигнал.

"Они борются за себя, они борются за нас, они борются за свободу", – сказал Гегер об украинцах. " Мы должны осознать, что они защищают нашу систему, наши ценности, и мы должны быть вместе с ними. Поэтому нет времени колебаться на этот счет (вступление Украины в ЕС. Ред.)", — сказал политик.

Премьер-министр Словакии утверждает, что когда речь идет об Украине, следует принять новый подход к европейской интеграции. Этот подход может также включать помощь в восстановлении Украины.