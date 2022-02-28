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Словакия предлагает создать особую процедуру для присоединения Украины к ЕС и фонд ее восстановления

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Словакия предлагает создать особую процедуру для присоединения Украины к ЕС и фонд ее восстановления

Associated Press

Премьер-министр Словакии утверждает, что когда речь идет об Украине, следует принять новый подход к европейской интеграции. Этот подход может также включать помощь в восстановлении Украины.

Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер предложил создать специальную процедуру вступления Украины в Евросоюз, чтобы помочь в восстановлении после войны с Россией.

Об этом информирует Politico.

Словацкий премьер выразил сожаление по поводу бомбежек гражданского населения Украины Россией. Он настаивает на создании нового типа пути к членству в ЕС для Киева.

"В четверг утром мы проснулись в новом мире",сказал Хегер. Европа, по словам словацкого лидера, должна дать Киеву сигнал.

"Они борются за себя, они борются за нас, они борются за свободу", – сказал Гегер об украинцах. "Мы должны осознать, что они защищают нашу систему, наши ценности, и мы должны быть вместе с ними. Поэтому нет времени колебаться на этот счет (вступление Украины в ЕС. Ред.)",сказал политик.

Премьер-министр Словакии утверждает, что когда речь идет об Украине, следует принять новый подход к европейской интеграции. Этот подход может также включать помощь в восстановлении Украины.

"Мы должны помочь им встать на ноги, и мы должны придумать новые инструменты", – сказал он, выдвигая идею фонда обновления Украины. Хегерь отметил, что "нужно будет столько инвестиций, чтобы привести страну в то состояние, в котором она была неделю назад".

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 18:00 27 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 27
  • вертолеты — 26
  • танки – 150
  • боевые бронированные машины – более 70
  • пушки – 50
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Грады" — 4
  • автомобильная техника — 30
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2-2
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 4500 убитыми и ранеными (1500 убитых и 3000 раненых)

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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