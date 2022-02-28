Словакия предлагает создать особую процедуру для присоединения Украины к ЕС и фонд ее восстановления

Премьер-министр Словакии утверждает, что когда речь идет об Украине, следует принять новый подход к европейской интеграции. Этот подход может также включать помощь в восстановлении Украины.
Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер предложил создать специальную процедуру вступления Украины в Евросоюз, чтобы помочь в восстановлении после войны с Россией.
Об этом информирует Politico.
Словацкий премьер выразил сожаление по поводу бомбежек гражданского населения Украины Россией. Он настаивает на создании нового типа пути к членству в ЕС для Киева.
"В четверг утром мы проснулись в новом мире", — сказал Хегер. Европа, по словам словацкого лидера, должна дать Киеву сигнал.
"Они борются за себя, они борются за нас, они борются за свободу", – сказал Гегер об украинцах. "Мы должны осознать, что они защищают нашу систему, наши ценности, и мы должны быть вместе с ними. Поэтому нет времени колебаться на этот счет (вступление Украины в ЕС. Ред.)", — сказал политик.
Премьер-министр Словакии утверждает, что когда речь идет об Украине, следует принять новый подход к европейской интеграции. Этот подход может также включать помощь в восстановлении Украины.
"Мы должны помочь им встать на ноги, и мы должны придумать новые инструменты", – сказал он, выдвигая идею фонда обновления Украины. Хегерь отметил, что "нужно будет столько инвестиций, чтобы привести страну в то состояние, в котором она была неделю назад".
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 18:00 27 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- самолеты — 27
- вертолеты — 26
- танки – 150
- боевые бронированные машины – более 70
- пушки – 50
- ЗРК "Бук" -1
- "Грады" — 4
- автомобильная техника — 30
- цистерны – 60
- БпЛА ОТР2-2
- корабли и катера — 2
- Личный состав ориентировочно – 4500 убитыми и ранеными (1500 убитых и 3000 раненых)
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
Россия наносит удары по гражданскому населению:
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