Словакия пригрозила оставить Украину без дизеля: какая причина

Словакия вслед за Венгрией угрожает Украине

Словакия пригрозила оставить Украину без дизеля из-за атак по нефтепроводу «Дружба»

Об этом заявил министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар, пишет TVnoviny.

По его словам, словацкий НПЗ Slovnaft, производящий разные продукты из российской нефти, является крупным поставщиком дизельного топлива в Украину и обеспечивает 10% всего потребления. Поэтому из-за ударов по «Дружбе» Украина может остаться без топлива от Словакии.

«Мы понимаем, что Украине тяжело, но для нас эта инфраструктура очень важна, тем более когда мы видим, что Украина сама вредит своим интересам, рискуя остаться без топлива. Наш национальный интерес — защитить эти поставки, поэтому мы также открыто общаемся с украинской стороной», — рассказал Бланар.

Глава МИД Словакии добавил, что обсудил эту проблему со своим украинским коллегой Андреем Сибигой и тот принял во внимание эту информацию.

«Своими сегодняшними заявлениями я ни в коем случае не хочу обострять ситуацию. Прежде всего, я призываю к прагматичному подходу… Нам нужно защитить свои интересы», — заявил он.

Напомним, 18 августа украинские беспилотники нанесли удары по нефтеперекачивающей станции «Никольское» в Тамбовской области РФ. Эта станция является частью нефтепровода «Дружба», по которому российская нефть транспортируется в Европу.

Уже 20 августа министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто сообщил, что нефтепровод «Дружба» возобновил работу.

В ночь на 22 августа ударные дроны 14-го полка СБС ВСУ ударили по нефтеперекачивающей станции «Унеча» по нефтепроводу «Дружба» в Брянской области России, что привело к остановке транспортировки нефти.

Сегодня, 24 августа, министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто в очередной раз «набросился» на президента Зеленского из-за атак по нефтепроводу «Дружба» и призвал прекратить «безрассудные нападения на венгерскую энергетическую безопасность».