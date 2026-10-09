Словакия возобновляет военные контакты с Кремлем после 4-летней паузы: оппозиция бьет тревогу

Фицо и Путин.

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После четырехлетнего перерыва Словакия возобновляет военно-дипломатические отношения с агрессором Россией. Словацкое правительство уже отправило в Москву двух представителей военно-дипломатического корпуса.

Об этом сообщило издание Aktuality.

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Решение было принято в рамках договоренностей словацкого премьер-министра Роберта Фицо с Москвой. Впрочем, оно уже вызвало критику со стороны оппозиции.

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В то же время Братислава уже отправила в Москву двух представителей военно-дипломатического корпуса. Пост военного атташе занимает бригадный генерал Славомир Ставиарский, а его заместителем будет полковник Иво Гахир.

В то же время в столице Словакии ждут дипломата из РФ. По последним данным новым военным атташе в Братиславе может стать 46-летний Максим Вережан — офицер военно-морского флота. Он ранее служил в русском посольстве в Риме, а в последние годы находился в Москве.

В МИД Словакии объяснили возвращение военных атташе намерением возобновить прагматический диалог с Россией.

Критика оппозиции

Решение возобновить военно-дипломатические контакты с агрессором подвергли критике в оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия». Депутат Томаш Валашек заявил, что такой шаг, прежде всего, выгоден Кремлю, ведь словацкий представитель вряд ли сможет получить доступ к важной информации в Москве.

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«В то время как российский атташе получит возможность участвовать в дезинформационных операциях и влиять на общественное мнение в Словакии», — заявил политик.

Шпионский скандал

Военный атташе Российской Федерации в последний раз работал в Словакии четыре года назад. После начала полномасштабного вторжения в Украину тогдашнее правительство Эдуарда Гегера выслало из страны офицера Сергея Соломасова и других дипломатов.

Важно еще и то, что имя Соломасова фигурировало в деле о шпионаже. По данным расследования, он подкупил сотрудника портала «Главной správy» Богуша Гарбара, который по его указанию распространял дезинформацию.

Напомним, ранее премьер Словакии Робер Фицо заявил: будет делать все, чтобы страна не была вовлечена в военный конфликт в случае применения статьи 5 НАТО. Он подверг критике то, что назвал «воинственной риторикой» в Европе, и задал вопрос, с кем именно европейские страны якобы собираются воевать.

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Заметим, что словацкий министр обороны Роберт Калиняк не считает, что самая большая угроза свободе европейского континента происходит из Москвы. Так он отреагировал на соответствующее заявление министра иностранных дел Германии Иоганна Вадефуля.

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