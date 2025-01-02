Словакия введет "адекватные меры": Фицо угрожает ответить на прекращение транзита газа из РФ

Партия премьера Словакии считает, что за прекращение поставок газа могли бы ответить украинские беженцы, и предлагает сократить им выплаты.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в четверг, 2 января, сообщил, что его партия Smer-SD поддержит уменьшение помощи беженцам из Украины. По его словам, это будет ответ на решение Киева прекратить транзит российского газа через свою территорию.

Об этом он заявил в видеообращении на своей странице в социальной сети Facebook.

Фицо уточнил, что правительство Словакии будет обсуждать введение "адекватных мер" в ответ на прекращение поставок газа.

"Президент Украины Владимир Зеленский начал саботировать государственные финансы Словацкой Республики и наносить ущерб финансовым интересам всего ЕС. Словакия должна показать, что она суверенная страна", — подписал видео словацкий премьер.

Напомним, накануне Фицо завил, что из-за остановки транзита российского газа через Украину якобы будет страдать Европейский союз, но не агрессор Российская Федерация.

Читайте также: