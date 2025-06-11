Словакия выдвинула ультиматум в отношении 18-го пакета санкций против России

Словакия не поддержит 18-й пакет санкций ЕС против РФ / © Associated Press

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Словакия не поддержит 18 пакет санкций ЕС против РФ без компенсации отказа от российских нефти и газа.

Об этом пишет Reuters.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что заблокирует любые предложения, которые нанесут ущерб национальным интересам. Об этом стало известно на фоне обсуждения новых санкций против РФ на этой неделе между странами ЕС. Для одобрения решения должно быть единодушие в блоке.

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«Словакия не поддержит будущий 18-й пакет санкций против России, если Еврокомиссия не предоставит ей реальное решение кризисной ситуации, в которой окажется страна после полного прекращения поставок газа, нефти и ядерного топлива из РФ», — сказал Фицо.

Он также раскритиковал план ЕС по постепенному отказу от импорта российского газа и других энергоносителей в ближайшие годы, назвав его «экономическим самоубийством».

Напомним, ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила о новом пакете санкций против РФ. Он, в частности, предусматривает снижение потолка цен на российскую нефть с 60 долларов до 45 долларов за баррель, запрет на импорт нефтепродуктов, переработанных из российской нефти в третьих странах и т.д.

Этот пакет санкций — уже 18-й — согласуется с аналогичными мерами, разрабатываемыми в США.

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Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо уже заявил, что его страна будет блокировать какие-либо санкции Евросоюза против России, если они будут вредить национальным интересам.

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