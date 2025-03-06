Словакия ждет от Украины "жеста благодарности": детали

Братислава ждет "жест благодарности" от Украины, которым могло бы стать возобновление транзита российского газа. Словакия никогда не была страной, которая блокировала бы какие-либо решения.

Об этом президент Словакии Петер Пеллегрини заявил после саммита Славковского формата (S3), Akuality.

Пеллегрини предлагает саммит ЕС-США для укрепления трансатлантических отношений и подчеркивает необходимость более динамичной европейской политики.

Пеллегрини говорит, мол, с пониманием относится к тому, что его премьер-министр Роберт Фицо хочет, чтобы в заключении саммита ЕС в четверг шла речь о разрешении Украины на транзит газа через ее территорию в Европу. По его мнению, это защищает интересы Словакии.

Президент Словакии считает, что премьер-министр пытается создать давление на то, что если Европейский Союз продолжит помогать Украине, а это чревато определенными последствиями, то Украина могла бы сделать жест благодарности, снова позволив транзит газа.

"Я не могу винить его за это, за эту жесткую риторику, потому что он защищает национальные интересы Словакии", – сказал Пеллегрини.

Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил заблокировать принятие решений на саммите Европейского Союза и требует уступок от Киева по газу.

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