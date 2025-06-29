Словацкий министр заявил, что Западу "возможно, придется простить Россию"

Юрай Бланар. / © скриншот с видео

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Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил, что развязывание войны в Украине невозможно без диалога с Россией, и призвал к поиску путей сотрудничества с Москвой.

Об этом он сказал в эфире словацкого телевидения STVR, передает агентство TASR.

Бланар отметил, что, по его мнению, "военного разрешения конфликта между Украиной и Россией не существует", и отметил необходимость возвращаться к дипломатическим подходам и принципам международного права.

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"Вернемся к соблюдению международного права и ищем пути коммуникации с Российской Федерацией", - сказал глава МИД Словакии.

Он также добавил, что западные страны должны найти способ сотрудничества с Россией, и "может даже простить все, что произошло".

Юрай Бланар является представителем правительства премьера Роберта Фицо, известного своей пророссийской риторикой. После полномасштабного вторжения России в Украину словацкие власти остаются одной из немногих в Европе, публично поддерживающих политические контакты с Москвой.

Ранее Бланар заявлял, что Словакия может поддержать новые санкции ЕС против России, но только если Брюссель предложит гарантии энергетической безопасности и 20 миллиардов евро для покрытия потенциальных арбитражных рисков.

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