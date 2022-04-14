"Словесная эскалация": Макрон объяснил, почему не назвал геноцидом военные преступления в Украине

"Словесная эскалация": Макрон объяснил, почему не назвал геноцидом военные преступления в Украине

По его мнению, использование такого термина может втянуть государство в войну.

Президент Франции Эммануэль Макрон объяснил, что отказался использовать слово "геноцид" по поводу зверств российских войск в Украине, потому что "словесная эскалация" не поможет.

Об этом пишет Le Point.

Французский лидер отметил, что слово "геноцид" имеет значение, и его должны квалифицировать юристы, а не политики.

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Макрон также сказал, что государства, говорящие о геноциде украинцев, должны по международным конвенциям вмешаться, а такое вмешательство превратит эти государства в воюющие страны.

"Это то, чего хотят люди? Я так не считаю", – сказал президент Франции, добавив, что каждый должен знать, как сохранить разум, а "словесная эскалация" не помогает Украине.

Напомним, накануне Макрон заявил, что не будет называть зверства российских оккупантов в Украине геноцидом, однако признал, что Россия совершает беспрецедентные в Европе военные преступления. Президент Франции также назвал украинцев и россиян братскими народами.

После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обязательно обсудит с Макроном такие "болезненные" слова.

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