"Словесная эскалация": Макрон объяснил, почему не назвал геноцидом военные преступления в Украине

По его мнению, использование такого термина может втянуть государство в войну.
Президент Франции Эммануэль Макрон объяснил, что отказался использовать слово "геноцид" по поводу зверств российских войск в Украине, потому что "словесная эскалация" не поможет.
Об этом пишет Le Point.
Французский лидер отметил, что слово "геноцид" имеет значение, и его должны квалифицировать юристы, а не политики.
Макрон также сказал, что государства, говорящие о геноциде украинцев, должны по международным конвенциям вмешаться, а такое вмешательство превратит эти государства в воюющие страны.
"Это то, чего хотят люди? Я так не считаю", – сказал президент Франции, добавив, что каждый должен знать, как сохранить разум, а "словесная эскалация" не помогает Украине.
Напомним, накануне Макрон заявил, что не будет называть зверства российских оккупантов в Украине геноцидом, однако признал, что Россия совершает беспрецедентные в Европе военные преступления. Президент Франции также назвал украинцев и россиян братскими народами.
После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обязательно обсудит с Макроном такие "болезненные" слова.
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