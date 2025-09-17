Сложная игра: почему США и Китаю не выгодна ни победа, ни поражение Украины

Война без победителей? / © ТСН.ua

Соединенным Штатам и Китаю не выгодно поражение России, но в то же время Пекин и Вашингтон не хотят допустить краха Украины.

Такое мнение высказал эксперт по изучению России, политолог Игар Тишкевич из Беларуси, живущий в Украине с 2008 года, передает«Киев 24».

«Ни Китаю, ни Соединенным Штатам не нужно укрепление РФ. Здесь наша беда, что ни РФ, ни Китаю не выгодно полное поражение Украины, но и не выгодно поражение России», — объяснил он.

По словам эксперта, укрепление режима в РФ может означать возвращение агрессивных геополитических амбиций в Кремль. Эти процессы указывают на сложную дипломатическую игру, где Украина должна тщательно взвешивать свои действия в ответ на международные сигналы, отметил Тишкевич.

