Сложная игра: почему США и Китаю не выгодна ни победа, ни поражение Украины
Эксперт объяснил, почему ни Пекину, ни Вашингтону не выгодно поражение РФ
Соединенным Штатам и Китаю не выгодно поражение России, но в то же время Пекин и Вашингтон не хотят допустить краха Украины.
Такое мнение высказал эксперт по изучению России, политолог Игар Тишкевич из Беларуси, живущий в Украине с 2008 года, передает«Киев 24».
«Ни Китаю, ни Соединенным Штатам не нужно укрепление РФ. Здесь наша беда, что ни РФ, ни Китаю не выгодно полное поражение Украины, но и не выгодно поражение России», — объяснил он.
По словам эксперта, укрепление режима в РФ может означать возвращение агрессивных геополитических амбиций в Кремль. Эти процессы указывают на сложную дипломатическую игру, где Украина должна тщательно взвешивать свои действия в ответ на международные сигналы, отметил Тишкевич.
