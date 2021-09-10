"Сложно, дешево и невыгодно": Зеленский ждет людей, которые готовы работать на государство за 30 тысяч грн

"Сложно, дешево и невыгодно": Зеленский ждет людей, которые готовы работать на государство за 30 тысяч грн

Президент на форуме YES взял на работу выпускника Кембриджа.

Президент Владимир Зеленский заявил, что работать на государство сложно, невыгодно и дешево, поэтому он ждет молодых и амбициозных людей, которые готовы работать на страну за 30 тысяч гривен в месяц.

Об этом в четверг, 10 сентября, президент Украины Владимир Зеленский сказал во время выступления на Ялтинской международной конференции (YES).

Так, к Зеленскому обратился Артем Шаипов, глава Ассоциации украинцев-выпускников ведущих университетов мира, которая объединяет более трех тысяч человек, которые учились в лучших вузах мира. Шаипов рассказал, что еще два года назад Ассоциация направила Зеленскому письмо с предложением сотрудничества, чтобы помочь с кадрами, с людьми, которые хотели бы работать на украинское государство, но ответа не было.

Отметим, сам Артем Шаипов родился в городе Бахмут Донецкой области. После школы он поступил в Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, где получил образование юриста. Образование магистра Артем получил в Кембриджском университете в Великобритании.

"Попробуйте сейчас. Там на Банковую не все доходит. Честно", — сказал Зеленский.

"Я не просто за то, чтобы такие люди работали. Я вам честно скажу: хотел бы, чтобы вместо нас работали. Потому что мы все уже наработались, если честно", — добавил он.

Президент отметил, что работать на государство сложно, дешево и невыгодно.

"Вся репутация благодаря некоторым людям меняется. За все это максимум, что ты получишь — в истории скажут, что ты был нормальным. Готовы ли вы работать на государство Украина на высокой должности за 30 тысяч гривен? — спросил он.

Шаипов ответил, что готов, если будет знать, что его работа приносит пользу стране. Зеленский сразу же ответил, что берет парня на работу и спросил, есть ли у него еще 10 мощных специалистов, которые также согласятся на такую зарплату.

"Приходите с людьми, возьмите лучших, которые уже готовы присоединиться и работать. Мы вас приглашаем", — подчеркнул президент, добавив, что парень может обратиться к Андрею Ермаку, чтобы все согласовать.

Напомним:

Владимир Зеленский заявил, что в Украине создадут президентский университет будущего . Для этого он подписал соответствующий указ. Президент подчеркнул, что в вузе будут лучшие условия и преподаватели. Учить в университете будут бесплатно, но при условии, что студенты продолжат обучение в Украине. Далее студенты будут занимать государственные должности.

. Для этого он подписал соответствующий указ. Президент подчеркнул, что в вузе будут лучшие условия и преподаватели. Учить в университете будут бесплатно, но при условии, что студенты продолжат обучение в Украине. Далее студенты будут занимать государственные должности. Строительство университета продлится три года и будет стоить 7,2 млрд грн. Ради этого на ВДНХ застроят 16 гектаров. Что известно о строительстве президентского университета (университета Зелинского) в Киеве — читайте в материале ТСН.ua.

"Математики раньше не было" - Зеленский рассказал о преимуществах Президентского университета

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