"Сложно очень! Иногда скандально", — Зеленский о переговорах с Россией по завершению войны

"Сложно очень! Иногда скандально", — Зеленский о переговорах с Россией по завершению войны

Существенную помощь в переговорном процессе оказывают международные партнеры.

Переговоры Украины с Россией по завершению войны проходят фактически ежедневно. Они – очень сложные.

Об этом в ночном видеообращении 22 марта сказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Продолжаем работать на разных уровнях и ради того, чтобы побуждать Россию к миру, к прекращению этой жестокой войны. Работают украинские представители в продолжающихся фактически ежедневно переговорах. Сложно очень! Иногда скандально. Но шаг за шагом идем вперед", — отметил глава государства.

Он также поблагодарил международных партнеров.

"Благодарю всех международных посредников, которые борются за Украину, за Европу, за правду, которые доносят в Москву реальную картину, честную и побуждают смотреть реалистично на происходящее в боях и на то, что мир не остановится в защите правды, нашей правды", – сказал Зеленский.

Обращение Владимира Зеленского по итогам 27-го дня войны

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