"Сложно очень! Иногда скандально", — Зеленский о переговорах с Россией по завершению войны

Существенную помощь в переговорном процессе оказывают международные партнеры.
Переговоры Украины с Россией по завершению войны проходят фактически ежедневно. Они – очень сложные.
Об этом в ночном видеообращении 22 марта сказал президент Украины Владимир Зеленский.
"Продолжаем работать на разных уровнях и ради того, чтобы побуждать Россию к миру, к прекращению этой жестокой войны. Работают украинские представители в продолжающихся фактически ежедневно переговорах. Сложно очень! Иногда скандально. Но шаг за шагом идем вперед", — отметил глава государства.
Он также поблагодарил международных партнеров.
"Благодарю всех международных посредников, которые борются за Украину, за Европу, за правду, которые доносят в Москву реальную картину, честную и побуждают смотреть реалистично на происходящее в боях и на то, что мир не остановится в защите правды, нашей правды", – сказал Зеленский.
Читайте также:
- Нападение России на Украину: как начиналось путинское вторжение
- Что должен знать каждый украинец в условиях войны: правила и советы
- Когда переводят часы на летнее время 2022 года: точный час и дата