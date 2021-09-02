"Сложно сказать, возникла ли "химия": Зеленский рассказал, как обсуждал с Байденом вступление в НАТО и ситуацию на Донбассе

"Сложно сказать, возникла ли "химия": Зеленский рассказал, как обсуждал с Байденом вступление в НАТО и ситуацию на Донбассе

Украинский президент передал Байдену предложения по формату переговоров о мирном урегулировании ситуации на Донбассе.

Президент Украины Владимир рассказал журналистам о чем говорил с американским коллегой Джо Байденом во время встречи в Белом доме.

По ее результатам глава украинской нации дал небольшую пресс-конференцию. Отвечая на вопросы представителей СМИ о том, "возникла ли "химия" между главами государств, Зеленский подчеркнул, что об этом "сложно сказать".

ТСН.ua собрал важнейшие тезисы брифинге украинского президента по результатам обсуждения ситуации в мире и в Украине в частности с главой Белого дома.

Зустріч Зеленського і Байдена (13 фото)

По словам Зеленского, сейчас нет конкретных сроков предоставления Украине плана действий по членству в НАТО, однако Байден поддерживает вступление нашей страны в Альянс. "Я чувствую, я слышал это, что президент лично поддерживает Украину относительно членства в НАТО", — подчеркнул Зеленский.

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Также президент передал американскому президенту предложения по формату переговоров о мирном урегулировании ситуации в Донбассе. "Я предложил форматы … имплементации представителей США. В формат мирного урегулирования конфликта на Донбассе. США будут думать над моим предложением, потому что до встречи я не обсуждал эти детали и не передавал", — заявил Зеленский на брифинге в Вашингтоне в среду.

Зеленский отметил, что Украина передала и предметные предложения по безопасности в Черном море, их предполагают обсудить во время визита министра обороны США Ллойдом Остином в Украину.

Украинский президент заявил, что во время встречи с Байденом претензий со стороны США к его команды и к нему лично не было.

Напомним, что Байден гарантирует введение санкций в случае энергетической опасности для Украины через "Северный поток-2".

Напомним, что Офис главы украинского государства опубликовал совместное письменное заявление Зеленского и Байдена.

К тому же Украина получит от США системы "Джавелин" и прочее оборонное оборудования.

Также США пообещали оказывать финансовую поддержку Украине для судебной реформы и борьбы с коррупцией, а также привлечь Россию к ответственности за агрессию против Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба убежден, что "президенты вывели наши отношения на новый уровень".

Встреча Зеленского и Байдена: на сайте Офиса президента появилось совместное заявление Украины и США

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