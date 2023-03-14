Сложное, но правильное решение: ветеран "Айдара" рассказал, почему важно удержать Бахмут

Ветеран батальона "Айдар" Евгений Дикий называет сложным, но верным решением для ВСУ остаться в Бахмуте Донецкой области и продолжать защищать его. Россияне своих военных в городе посылают фактически на убой.

Такое мнение экскомандир "Айдар" высказал в эфире телеканала FREEДОМ.

По его словам, все больше российских частей становятся небоеспособными после боев за Бахмут, поэтому уже сейчас не поддерживают наступления на других участках фронта.

"Все они связаны вот этим одним маленьким центром Бахмут. Когда настанет время нашего контрнаступления, то не факт, что прошедшие Бахмут части будут иметь возможность даже нормально оборону держать. То есть это такая жуткая мясорубка, но в которой враг теряет гораздо больше, чем мы", — говорит Дикий.

Дикий отмечает, что ВСУ не сдают Бахмут, в частности, с гуманитарной точки зрения. Ведь во время боев город практически стерли с лица земли. Впрочем, дальше есть Северск, Славянск, Краматорск и Константиновка.

"Пока это целые города, целые инфраструктуры. Там есть гражданское население. Если мы сдадим Бахмут, а я не исключаю, что, к сожалению, это может все-таки в какой-то момент стать необходимостью. С военной точки зрения изменится не так много. Мы просто отойдем на следующую линию обороны, которая давно готова, и это будет не обвал фронта, не прорыв фронта. А вот из гуманитарной — четыре города из тыловых станут такими же фронтовыми, как сейчас Бахмут", — сказал Евгений Дикий.

Бои за Бахмут

Президент Владимир Зеленский заявил, что ситуация на востоке остается очень тяжелой. Особо президент отметил Белогоровку, Марьинку, Авдеевку, Бахмут, Угледар и Каменку. Он подчеркнул, что там "решается, каким будет наше будущее".

Ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман говорит, что Бахмут очень важен для оккупанта. Ведь войска врага сейчас пытаются сосредоточить все усилия, чтобы проложить "сухопутный коридор" между Россией и полуостровом Крым, сделать эту полосу более широкой.

По словам командующего сухопутными войсками генерал-полковника Александра Сырского , российские штурмовые отряды "Вагнера" наступают с нескольких направлений, пытаясь прорвать оборону украинских войск и продвинуться в центральные районы города.

В ГНСУ отмечают, что они продолжают мужественно держать город под своим контролем. Украинские войска ведут упорные бои с российско-оккупационными войсками за город-крепость Бахмут.

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