Сложный разговор и получение ордена: детали визита Меркель в Украину

Очевидно, Меркель все же проигнорирует саммит "Крымской платформы" в Киеве.

Канцлер Германии Ангела Меркель 22 августа посетит Украину с официальным визитом. Пресс-служба немецкого правительства опубликовала программу визита Меркель.

Отметим, что в программе не предусматривается участие политика в учредительном саммите "Крымской платформы", который состоится 23 августа в Киеве.

Программа визита:

Сначала Меркель возложит венок к мемориалу Вечной Славы на могиле Неизвестного солдата.

к мемориалу Вечной Славы на могиле Неизвестного солдата. Далее она встретится с президентом Владимиром Зеленским, который наградит канцлера "Орденом Свободы".

канцлера Зеленский и Меркель обсудят вопросы двустороннего и экономической политики, реформ в Украине, ситуацию на Донбассе и выполнение Минских соглашений.

в Украине, ситуацию на и выполнение После переговоров планируется совместная пресс-конференция политиков.

Также у Меркель запланирована встреча с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

В свою очередь некоторые эксперты и политики считают, что визит Меркель может нести определенную угрозу Украине. Об этом в частности сказал министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах Павел Климкин в интервью Оbozrevatel.

По его словам, Меркель может убеждать Зеленского пойти на невыгодные Украине компромиссы.

"Меркель будет говорить Зеленскому: "Владимир, видишь, я скоро ухожу. Я являюсь большим фанатом Украины. Ты не знаешь, какой будет следующая администрация, каким будет следующее правительство в Германии. Лучше договорись со мной на этих условиях", — сказал Климкин.

Ранее ТСН.ua разбирался, с чем в Киев едет Ангела Меркель, о чем будет говорить с Зеленским и будет ли склонять его к уступкам Путину.

Напомним, что в пятницу, 20 августа, немецкий канцлер Ангела Меркель в Москве проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Новости мира: Ангела Меркель встретится с Зеленским в Киеве

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