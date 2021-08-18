Сложный разговор и получение ордена: детали визита Меркель в Украину

Очевидно, Меркель все же проигнорирует саммит "Крымской платформы" в Киеве.
Канцлер Германии Ангела Меркель 22 августа посетит Украину с официальным визитом. Пресс-служба немецкого правительства опубликовала программу визита Меркель.
Отметим, что в программе не предусматривается участие политика в учредительном саммите "Крымской платформы", который состоится 23 августа в Киеве.
Программа визита:
- Сначала Меркель возложит венок к мемориалу Вечной Славы на могиле Неизвестного солдата.
- Далее она встретится с президентом Владимиром Зеленским, который наградит канцлера "Орденом Свободы".
- Зеленский и Меркель обсудят вопросы двустороннего и экономической политики, реформ в Украине, ситуацию на Донбассе и выполнение Минских соглашений.
- После переговоров планируется совместная пресс-конференция политиков.
- Также у Меркель запланирована встреча с премьер-министром Денисом Шмыгалем.
В свою очередь некоторые эксперты и политики считают, что визит Меркель может нести определенную угрозу Украине. Об этом в частности сказал министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах Павел Климкин в интервью Оbozrevatel.
По его словам, Меркель может убеждать Зеленского пойти на невыгодные Украине компромиссы.
"Меркель будет говорить Зеленскому: "Владимир, видишь, я скоро ухожу. Я являюсь большим фанатом Украины. Ты не знаешь, какой будет следующая администрация, каким будет следующее правительство в Германии. Лучше договорись со мной на этих условиях", — сказал Климкин.
Ранее ТСН.ua разбирался, с чем в Киев едет Ангела Меркель, о чем будет говорить с Зеленским и будет ли склонять его к уступкам Путину.
Напомним, что в пятницу, 20 августа, немецкий канцлер Ангела Меркель в Москве проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным.