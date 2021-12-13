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"Слуга народа" 13 декабря соберется на заседание фракции: какие вопросы будут рассматривать

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"Слуга народа" 13 декабря соберется на заседание фракции: какие вопросы будут рассматривать

УНИАН

Заседание должно начаться в 19:00.

В понедельник вечером, 13 декабря, состоится заседание фракции "Слуга народа".

Как в телеграм-канале сообщила пресс-секретарь политсилы Юлия Палийчук, среди вопросов повестки дня обсуждение приоритетных законопроектов, которые будут вынесены на текущую пленарную неделю.

В частности, по ее словам, во время заседания фракции планируется:

  • заслушать информацию главы комитета по национальной безопасности, обороны и разведки Александра Завитневича о Законе Украины "О публичных закупках" в части особенностей применения переговорной процедуры закупки (№6273);
  • рассмотреть вопрос о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно налогообложения доходов от деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей (№ 2713-д);
  • обсуждение важных законопроектов по развитию медицинской реформы: проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию предоставления медицинской помощи (№6306), проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, регулирующие вопросы трансплантации анатомических материалов человеку (№ 5831), проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствовании системы управления сферой здравоохранения и обеспечении медицинского обслуживания населения (№ 5873), проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины о здравоохранении населения от вредного влияния табака ( №4358).

А также планируется представление делегатов от фракции в Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания на три вакантных должности по квоте Верховной Рады Украины, добавила пресс-секретарь партии.

Напомним, текущая пленарная неделя Рады в этом году – последняя и, чтобы успеть рассмотреть все законопроекты, нардепы могут собраться на внеочередные заседания 14 и 16 декабря. Об этом в своем телеграм-канале ранее сообщал народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура.

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